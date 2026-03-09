10 MARTUESDAY2026 2:35:38 PM
Gluten Free रोटियां खाने से मिलते हैं ये 5 फायदे

  • Updated: 09 Mar, 2026 01:01 PM
Gluten Free रोटियां खाने से मिलते हैं ये 5 फायदे

 नारी डेस्क: आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के साथ-साथ ग्लूटेन-फ्री डाइट काफी चर्चा में है। कई लोग पाचन को बेहतर बनाने, वजन नियंत्रित रखने और पेट से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए ग्लूटेन-फ्री आहार लेना पसंद कर रहे हैं। हालांकि हर व्यक्ति के लिए ग्लूटेन छोड़ना जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह डाइट फायदेमंद साबित हो सकती है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि ग्लूटेन क्या होता है, ग्लूटेन-फ्री रोटियां खाने से क्या फायदे मिल सकते हैं और किन अनाजों में ग्लूटेन बिल्कुल नहीं पाया जाता।

ग्लूटेन क्या होता है?

ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो मुख्य रूप से गेहूं, जौ और कुछ अन्य अनाजों में पाया जाता है। यह प्रोटीन आटे को लचीला बनाता है और आटे को गूंधने के बाद उसे अच्छी तरह बांधे रखता है। इसी वजह से रोटी, ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट्स का टेक्सचर नरम और स्पंजी बनता है। ग्लूटेन का इस्तेमाल कई प्रोसेस्ड फूड्स में भी किया जाता है, क्योंकि यह एक तरह से बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। यह खाने को आकार देने, टेक्सचर बेहतर बनाने और स्वाद बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि अधिकतर लोगों के लिए ग्लूटेन सामान्य रूप से सुरक्षित होता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

ग्लूटेन-फ्री रोटियां खाने से क्या होता है?

ग्लूटेन-फ्री रोटियां उन अनाजों से बनाई जाती हैं जिनमें ग्लूटेन नहीं होता। इन रोटियों को खाने से कई लोगों को पाचन में आराम मिल सकता है। खासकर जिन लोगों को ग्लूटेन से संवेदनशीलता होती है, उनके लिए यह डाइट काफी फायदेमंद हो सकती है। ग्लूटेन-फ्री अनाज आमतौर पर फाइबर से भरपूर होते हैं, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। इन्हें खाने से पेट फूलने और गैस जैसी समस्याएं भी कम हो सकती हैं। इसके अलावा कई ग्लूटेन-फ्री अनाजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए यह डाइट वजन नियंत्रित रखने में भी मददगार हो सकती है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और यह लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं।

किन अनाजों में ग्लूटेन नहीं होता?

बाजरा

बाजरा एक बहुत ही पौष्टिक और ग्लूटेन-फ्री अनाज है। बाजरे की रोटी फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम से भरपूर होती है। यह पाचन को बेहतर बनाने में मदद करती है और शरीर को ऊर्जा देती है। बाजरा खाने से खून की कमी को दूर करने में भी मदद मिल सकती है। इसके अलावा यह वजन घटाने और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में भी सहायक माना जाता है।

ज्वार

ज्वार भी पूरी तरह से ग्लूटेन-फ्री अनाज है। ज्वार की रोटी हल्की होती है और आसानी से पच जाती है। इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसके साथ ही ज्वार में आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है।

रागी और मक्का

रागी और मक्का भी ग्लूटेन-फ्री अनाजों की श्रेणी में आते हैं। रागी में कैल्शियम की मात्रा काफी अधिक होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। वहीं मक्का में फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पाचन के लिए अच्छे होते हैं। रागी और मक्का को रोटी, दलिया, डोसा या अन्य व्यंजनों के रूप में डाइट में शामिल किया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर अच्छा विकल्प है जिन्हें ग्लूटेन से संवेदनशीलता होती है।

क्या हर किसी को ग्लूटेन-फ्री डाइट अपनानी चाहिए?

ग्लूटेन-फ्री डाइट हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं होती। जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी या संवेदनशीलता नहीं है, वे सामान्य रूप से गेहूं या अन्य अनाज खा सकते हैं। इसलिए बिना जरूरत के पूरी तरह ग्लूटेन छोड़ने से पहले किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। किसी भी तरह की डाइट शुरू करने, अपनी खाने-पीने की आदतों में बदलाव करने या किसी स्वास्थ्य समस्या के इलाज के लिए हमेशा डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।
 

