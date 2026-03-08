10 MARTUESDAY2026 2:56:42 PM
Nari

महिलाओं में तेजी से बढ़ रही हैं ये 5 गंभीर बीमारियां, समय रहते पहचानना जरूरी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Mar, 2026 10:40 AM
महिलाओं में तेजी से बढ़ रही हैं ये 5 गंभीर बीमारियां, समय रहते पहचानना जरूरी

नारी डेस्क: आज के दौर में महिलाओं की सेहत से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। बदलती जीवनशैली, बढ़ता तनाव, अनियमित खानपान, पर्याप्त पोषण की कमी और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण कई गंभीर बीमारियों का खतरा महिलाओं में पहले की तुलना में अधिक देखा जा रहा है स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बड़ी संख्या में महिलाओं को सही मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है और कई बीमारियां आसानी से घेर लेती हैं। अगर इन बीमारियों की समय रहते पहचान हो जाए तो उनका इलाज संभव है और बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। इसलिए महिलाओं के लिए जरूरी है कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और नियमित जांच कराती रहें।

नीचे ऐसी 5 बीमारियों के बारे में बताया जा रहा है जो आजकल महिलाओं में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं।

एनीमिया (खून की कमी)

एनीमिया महिलाओं में सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। यह बीमारी शरीर में आयरन की कमी के कारण होती है, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। खून की कमी होने पर शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे व्यक्ति जल्दी थकने लगता है।

एनीमिया के मुख्य लक्षण

लगातार थकान और कमजोरी

चक्कर आना

सांस फूलना

त्वचा का पीला पड़ना

सिर दर्द

इससे बचने के लिए महिलाओं को आयरन से भरपूर आहार जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चुकंदर, अनार, दालें और सूखे मेवे खाने चाहिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर आयरन की दवाइयां भी दे सकते हैं।

बिना गोली खाएं ही हफ्ते में पूरी होगी खून की कमी, 100 % मिलेगा फायदा

 हार्मोनल असंतुलन और  PCOS

आजकल कई महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन की समस्या बढ़ती जा रही है। इन्हीं समस्याओं में से एक है पीसीओएस (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम)। इस स्थिति में शरीर में पुरुष हार्मोन (एंड्रोजन) का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कई तरह की शारीरिक समस्याएं होने लगती हैं।

पीसीओएस के लक्षण

पीरियड्स का अनियमित होना

चेहरे और शरीर पर ज्यादा बाल आना

मुंहासे होना

तेजी से वजन बढ़ना

गर्भधारण में परेशानी

इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है।

शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर PCOS का क्या असर पड़ता है? जानें बचाव के तरीके

स्तन कैंसर

स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसरों में से एक है और यह एक गंभीर बीमारी है। यह तब होता है जब स्तन की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बना लेती हैं। अगर इसकी पहचान शुरुआती चरण में हो जाए तो इसका इलाज काफी हद तक संभव है।

स्तन कैंसर के शुरुआती संकेत

स्तन में गांठ महसूस होना

स्तन के आकार या बनावट में बदलाव

निप्पल से असामान्य तरल निकलना

स्तन में दर्द या सूजन

महिलाओं को समय-समय पर स्तन की जांच करानी चाहिए ताकि बीमारी का पता जल्दी लग सके।

सर्वाइकल कैंसर

सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के निचले हिस्से यानी सर्विक्स में होने वाला कैंसर है। यह बीमारी अक्सर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) संक्रमण के कारण होती है। अगर इसका समय पर इलाज न हो तो यह जानलेवा भी साबित हो सकती है।

सर्वाइकल कैंसर के लक्षण

लंबे समय तक असामान्य रक्तस्राव

पेल्विक क्षेत्र में दर्द

पीरियड्स के अलावा भी ब्लीडिंग

कमजोरी और थकान

इससे बचाव के लिए नियमित मेडिकल जांच और HPV वैक्सीन मददगार हो सकती है।

अब बिना कीमो के भी ब्रेस्ट कैंसर से मिलेगा छुटकारा, ये गोली देगी मरीजों को नई जिंदगी !

ये भी पढ़ें: 30 साल के बाद महिलाओं को जरूर कराने चाहिए ये हेल्थ टेस्ट, विमेंस डे पर खुद को दें ये तोहफा

एचआईवी/एड्स और अन्य संक्रमण

महिलाओं में एचआईवी/एड्स जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी रहता है, खासकर तब जब स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और सुरक्षित व्यवहार की कमी होती है। यह वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे शरीर कई अन्य संक्रमणों की चपेट में जल्दी आ जाता है। इसके अलावा आजकल महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, दिल से जुड़ी बीमारियां और विभिन्न प्रकार के संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है।

महिलाओं के लिए जरूरी सावधानियां

महिलाएं अगर कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें तो इन बीमारियों से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है।

संतुलित और पौष्टिक आहार लें

नियमित व्यायाम करें

तनाव को कम करने की कोशिश करें

समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराएं

किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें

PunjabKesari

स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर महिलाएं न केवल इन बीमारियों से बच सकती हैं बल्कि लंबी और खुशहाल जिंदगी भी जी सकती हैं।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it