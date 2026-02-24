रात को अचानक खुल जाती है नींद? हो सकती हैं ये गंभीर बीमारियां

नारी डेस्क: आजकल बहुत से लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि उनकी रात में बार-बार नींद खुल जाती है। कई बार हम इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर यह समस्या रोज होने लगे तो यह शरीर के अंदर चल रही किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है। अच्छी और गहरी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि रात में बार-बार नींद खुलने के पीछे कौन-कौन सी वजहें हो सकती हैं।

अनिद्रा (Insomnia) की समस्या

अगर आपको रात में सोने में देर लगती है या थोड़ी-थोड़ी देर में नींद खुल जाती है, तो यह अनिद्रा की समस्या हो सकती है। यह अक्सर तनाव, ज्यादा सोचने, काम का दबाव या मोबाइल का अधिक इस्तेमाल करने से होती है। लंबे समय तक अनिद्रा रहने से सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और कमजोरी जैसी दिक्कतें भी होने लगती हैं।

तनाव और चिंता (Stress & Anxiety)

अगर दिमाग में लगातार किसी बात की चिंता चलती रहती है, तो शरीर सोने के बाद भी पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाता। ऐसे में हल्की सी आवाज या ख्याल से भी नींद खुल जाती है। जिन लोगों को एंग्जायटी की समस्या होती है, वे अक्सर रात में घबराकर उठ जाते हैं या बार-बार समय देखते रहते हैं।

स्लीप एपनिया (Sleep Apnea)

यह एक गंभीर नींद से जुड़ी बीमारी है। इसमें सोते समय सांस कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है, जिससे दिमाग तुरंत शरीर को जगाने का संकेत देता है। व्यक्ति को खुद पता भी नहीं चलता, लेकिन उसकी नींद बार-बार टूटती रहती है। तेज खर्राटे लेना, सुबह सिरदर्द होना और दिनभर थकान रहना इसके सामान्य लक्षण हैं।

थायरॉइड की समस्या

अगर शरीर में थायरॉइड हार्मोन असंतुलित हो जाए, तो नींद पर असर पड़ सकता है। खासकर हाइपरथायरॉइड की स्थिति में दिल की धड़कन तेज हो सकती है, बेचैनी महसूस होती है और रात में बार-बार नींद खुलती है।

डिप्रेशन (Depression)

डिप्रेशन सिर्फ उदासी तक सीमित नहीं है, यह आपकी नींद के पैटर्न को भी बिगाड़ सकता है। कई लोग आधी रात या तड़के सुबह 3-4 बजे उठ जाते हैं और फिर दोबारा सो नहीं पाते। अगर इसके साथ मन उदास रहना, किसी काम में मन न लगना और थकान महसूस होना भी शामिल हो, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

बार-बार पेशाब आना (Nocturia)

अगर आपको रात में बार-बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है तो यह भी नींद टूटने की एक बड़ी वजह है। यह समस्या डायबिटीज, मूत्र संक्रमण या बढ़ती उम्र के कारण हो सकती है।

कब हो जाएं सावधान?

अगर यह समस्या हफ्ते में 3 या उससे ज्यादा बार हो रही है, सुबह उठने पर थकान रहती है, दिनभर नींद आती है या चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, तो इसे हल्के में न लें। यह शरीर का संकेत हो सकता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है।

क्या करें?

सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं। हल्का भोजन करें और कैफीन का सेवन कम करें। रोजाना एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें। अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। रात में बार-बार नींद खुलना केवल एक छोटी सी परेशानी नहीं, बल्कि कई बार यह गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। इसलिए समय रहते कारण समझें और सही इलाज कराएं। अच्छी नींद ही अच्छे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है।