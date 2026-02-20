01 MARSUNDAY2026 9:57:19 PM
फेमस Actor का 53 साल की उम्र में निधन, इस गंभीर बीमारी ने लें ली जान

  • Updated: 20 Feb, 2026 12:17 PM
नारी डेस्क : हॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आई है। लोकप्रिय टीवी सीरीज Euphoria में कैल जैकब्स का किरदार निभाकर दुनियाभर में पहचान बनाने वाले अभिनेता एरिक डेन का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इस खबर से हॉलीवुड इंडस्ट्री और उनके फैंस सदमे में हैं। सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

परिवार ने दी निधन की जानकारी

एरिक डेन के परिवार ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया है। परिवार के अनुसार, एक्टर लंबे समय से एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस (ALS) नामक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। साल 2025 में इस बीमारी का पता चलने के बाद से उनका इलाज चल रहा था। अपने अंतिम समय में वे अपने परिवार के साथ थे। परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटियां हैं।परिवार ने बयान में कहा, हमें गहरे दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि एरिक डेन अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने अपने आखिरी पल परिवार के साथ बिताए। ALS से लड़ते हुए उन्होंने जिंदगी की जंग हार दी, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। साथ ही परिवार ने इस मुश्किल समय में निजता बनाए रखने की अपील भी की है।

फैंस और इंडस्ट्री में शोक

एरिक डेन के निधन की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई। फैंस, को-स्टार्स और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने पोस्ट शेयर कर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। Euphoria में उनके दमदार और जटिल किरदार को आज भी दर्शक याद करते हैं।

करियर की झलक

एरिक डेन ने अपने करियर की शुरुआत 90 के दशक में टीवी शोज से की थी। उन्होंने Saved by the Bell, The Wonder Years, Roseanne और Married With Children जैसे लोकप्रिय शोज में काम किया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की ओर रुख किया और X-Men: The Last Stand, Marley & Me, Feast सहित कई फिल्मों में नजर आए। साल 2019 में Euphoria में कैल जैकब्स का किरदार निभाकर उन्होंने एक बार फिर दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली। एरिक डेन का जाना हॉलीवुड के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके किरदार, अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस को लंबे समय तक याद किया जाएगा।

