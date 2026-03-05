फिल्म और थिएटर जगत के वरिष्ठ अभिनेता विजय कृष्णा का 81 वर्ष की उम्र में निधन

नारी डेस्क: भारतीय फिल्म और थिएटर जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। जाने-माने वरिष्ठ अभिनेता विजय कृष्णा का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री और रंगमंच की दुनिया में शोक की लहर है। वे अपने शानदार अभिनय, प्रभावशाली संवाद अदायगी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। कई कलाकारों और थिएटर से जुड़े लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है।

रंगमंच से शुरू हुआ अभिनय का सफर

विजय कृष्णा ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर यानी रंगमंच से की थी। वे करीब 25 साल से अधिक समय तक थिएटर से जुड़े रहे और इस दौरान उन्होंने कई यादगार नाटक किए। वे उन कलाकारों में से थे जो सिर्फ लोकप्रियता या चमक-दमक के पीछे नहीं भागे। उनके लिए अभिनय एक कला और साधना थी। इसलिए उन्होंने थिएटर को बहुत महत्व दिया और लंबे समय तक मंच पर काम करते रहे। मशहूर अभिनेत्री और थिएटर कलाकार लिलेट दुबे समेत कई कलाकारों ने उन्हें थिएटर परिवार का अहम हिस्सा बताया और उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी।

फिल्म ‘देवदास’ से मिली बड़ी पहचान

विजय कृष्णा को बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पहचान साल 2002 में आई फिल्म देवदास से मिली। इस फिल्म का निर्देशन Sanjay Leela Bhansali ने किया था।

इस फिल्म में उन्होंने नारायण मुखर्जी का किरदार निभाया था, जो Shah Rukh Khan के पिता का रोल था। फिल्म में Aishwarya Rai और Madhuri Dixit जैसे बड़े सितारे भी थे। इतने बड़े कलाकारों के बीच भी विजय कृष्णा का अभिनय बहुत संतुलित और प्रभावशाली रहा, जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने काफी सराहा।

‘डांस लाइक ए मैन’ में भी किया शानदार अभिनय

विजय कृष्णा की एक और चर्चित फिल्म Dance Like a Man थी। यह फिल्म प्रसिद्ध नाटककार Mahesh Dattani के मशहूर नाटक पर आधारित थी। इस फिल्म में विजय कृष्णा ने अपने अभिनय से दर्शकों और फिल्म समीक्षकों को काफी प्रभावित किया। फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री Shobana और अभिनेता Arif Zakaria भी नजर आए थे।

कला जगत में शोक

विजय कृष्णा के निधन की खबर से फिल्म और थिएटर से जुड़े लोगों में दुख का माहौल है। कई कलाकारों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका योगदान भारतीय रंगमंच और सिनेमा में हमेशा याद रखा जाएगा।