इस विटामिन की कमी से बढ़ जाता है डायबिटीज का खतरा?

नारी डेस्क: आज के समय में Diabetes यानी डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ने वाली बीमारी बन चुकी है। पहले इसे बढ़ती उम्र की समस्या माना जाता था, लेकिन अब कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। आमतौर पर लोग मानते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से ही डायबिटीज होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक शरीर में Vitamin D की कमी भी डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकती है। यह विटामिन शरीर के कई जरूरी कार्यों में अहम भूमिका निभाता है। अगर इसकी कमी लंबे समय तक बनी रहे तो शरीर में ब्लड शुगर कंट्रोल करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

विटामिन D और डायबिटीज के बीच क्या संबंध है?

विटामिन D को अक्सर हड्डियों को मजबूत बनाने वाला विटामिन माना जाता है, लेकिन इसका काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यह हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन के काम करने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। जब शरीर में विटामिन D पर्याप्त मात्रा में होता है, तो यह इंसुलिन हार्मोन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। इंसुलिन वह हार्मोन है जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर शरीर में विटामिन D की कमी हो जाए तो इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर पाता। इससे ब्लड शुगर धीरे-धीरे बढ़ने लगता है और समय के साथ टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ सकता है।

शरीर में विटामिन D की कमी के लक्षण

विटामिन D की कमी धीरे-धीरे शरीर को प्रभावित करती है, इसलिए कई बार लोग इसे शुरुआत में पहचान नहीं पाते। लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि शरीर में इस विटामिन की कमी हो सकती है। अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है या बिना ज्यादा काम किए भी कमजोरी लगती है, तो यह विटामिन D की कमी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, बार-बार बीमार पड़ना और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना भी इसके लक्षण माने जाते हैं। कई लोगों में मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। कुछ मामलों में वजन तेजी से बढ़ना या वजन कम न होना भी विटामिन D की कमी का संकेत हो सकता है।

विटामिन D की कमी कैसे दूर करें?

अगर शरीर में विटामिन D की कमी है तो इसे कुछ आसान तरीकों से पूरा किया जा सकता है। सबसे प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है धूप लेना। रोज सुबह करीब 20 से 30 मिनट तक धूप में रहने से शरीर को पर्याप्त विटामिन D मिल सकता है। इसके अलावा अपने खानपान में कुछ खास चीजें शामिल करना भी जरूरी है। अंडे की जर्दी विटामिन D का अच्छा स्रोत मानी जाती है। इसके साथ ही दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, अनाज और मशरूम जैसे खाद्य पदार्थ भी शरीर में इस विटामिन की मात्रा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। कुछ मामलों में डॉक्टर जरूरत पड़ने पर विटामिन D के सप्लीमेंट भी लेने की सलाह दे सकते हैं।

क्या डायबिटीज को रोका जा सकता है?

डायबिटीज से बचाव पूरी तरह संभव तो नहीं है, लेकिन सही समय पर सावधानी बरतकर इसके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर शरीर में विटामिन D की कमी को समय रहते पहचान लिया जाए और उसे पूरा किया जाए, तो ब्लड शुगर कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और तनाव को नियंत्रित रखना भी डायबिटीज के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने की वजह से होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि यह हमारी लाइफस्टाइल, खानपान और पोषण से भी जुड़ी हुई समस्या है। शरीर में विटामिन D की कमी भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण बन सकती है।

इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर के संकेतों को समझें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त धूप लें। सही समय पर सावधानी बरतने से न केवल विटामिन D की कमी दूर की जा सकती है, बल्कि डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी के खतरे को भी कम किया जा सकता है।