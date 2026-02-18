खतरे से बाहर हैं सलमान खान के पिता, डॉक्टरों ने बताया- उन्हें वेंटिलेटर से जल्द हटा देंगे

नारी डेस्क: एक्टर सलमान खान के पिता और जाने-माने स्क्रीनराइटर सलीम खान को वेंटिलेटर पर रखा गया है, लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बुधवार को यह कन्फर्म किया। 90 साल के सलीम खान को मंगलवार सुबह मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जब उन्हें हल्का ब्रेन हैमरेज हुआ था। डॉक्टरों ने मीडिया से बात की और बताया कि उनकी हालत को स्टेबल करने के लिए एक प्रोसीजर किया गया था, और वह अभी ठीक हो रहे हैं।



डॉक्टरों ने बुधवार दोपहर मीडिया को बताया कि खान की पहले सर्जरी होने की उम्मीद थी। हालांकि, अभी प्रोसीजर रोक दिया गया है क्योंकि वह ऑब्ज़र्वेशन में हैं। बयान में आगे कहा गया- "वह स्टेबल और ठीक हैं। अगर सब ठीक रहा, तो उन्हें कल तक वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा।" इससे पहले, मेडिकल टीम ने बताया था कि मंगलवार को उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, जिसके बाद उनके पर्सनल डॉक्टर ने परिवार को उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी थी।

मंगलवार रात, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को लीलावती हॉस्पिटल से निकलते देखा गया। एक्टर देर रात हॉस्पिटल कैंपस से बाहर निकले, और अपनी कार की तरफ बढ़े, जबकि पैपराज़ी उनकी गाड़ी के चारों ओर जमा हो गए थे। इस अफरा-तफरी के बीच, सलमान पूरी तरह शांत और स्थिर दिखे, लेकिन वह परेशान दिखे। मीडिया द्वारा कैप्चर किए गए वीडियो में एक समय पर, वह कार के अंदर बैठे हुए अपनी आंखें बंद करते हुए दिखे, ऐसा लग रहा था जैसे वह चुपचाप प्रार्थना कर रहे हों। जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें मंगलवार को लीलावती हॉस्पिटल ले जाने के बाद जाने-माने स्क्रीनराइटर सलीम खान को ICU में शिफ्ट कर दिया गया था।

