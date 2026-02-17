सलीम खान हेल्थ अपडेट: सांस लेने में तकलीफ के बाद ICU में भर्ती, डॉक्टर ने दी जानकारी

नारी डेस्क: बॉलीवुड के दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत बिगड़ने की खबर से फैंस चिंतित हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज ICU में चल रहा है। हालांकि परिवार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन अस्पताल और करीबी सूत्रों के जरिए उनका हेल्थ अपडेट सामने आया है।

डॉक्टर ने की ICU में भर्ती होने की पुष्टि

लीलावती अस्पताल के एक डॉक्टर ने मीडिया से बातचीत में पुष्टि की है कि सलीम खान ICU में भर्ती हैं। हालांकि, डॉक्टर ने उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की। बताया जा रहा है कि उनकी जांच और इलाज जारी है।

सांस लेने में हो रही थी दिक्कत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलीम खान को अचानक सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। स्थिति को गंभीर देखते हुए सलमान खान और परिवार के अन्य सदस्य उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। सलमान खान के एक करीबी दोस्त ने बताया कि शुरुआत में उनकी हालत गंभीर थी, जिससे परिवार और करीबी लोग काफी चिंतित थे। हालांकि, अब उनकी तबीयत में पहले से सुधार बताया जा रहा है और डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं।

परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंचे

17 फरवरी की सुबह सलीम खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबर मिलते ही सलमान खान तुरंत अस्पताल पहुंचे। उनके साथ बहन अलवीरा, बहनोई आयुष शर्मा और अतुल अग्निहोत्री भी अस्पताल में नजर आए। कुछ घंटों बाद सलमान और आयुष अस्पताल से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे। सलीम खान की दूसरी पत्नी हेलन भी उनसे मिलने अस्पताल पहुंचीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह काफी भावुक और चिंतित नजर आईं।

हालात में सुधार की खबर

‘पीटीआई’ की रिपोर्ट के अनुसार, सलीम खान की हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। फिलहाल डॉक्टर उनकी मेडिकल जांच कर रहे हैं और उन्हें निगरानी में रखा गया है। परिवार और फैंस उनकी जल्द से जल्द रिकवरी की दुआ कर रहे हैं।

सलीम खान का शानदार करियर

सलीम खान ने हाल ही में 24 नवंबर 2025 को अपना 90वां जन्मदिन मनाया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में की थी, लेकिन उन्हें अभिनय में खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने लेखन की ओर रुख किया और जावेद अख्तर के साथ मिलकर हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दीं। सलीम-जावेद की जोड़ी ने ‘सीता और गीता’, ‘जंजीर’, ‘दीवार’, ‘शोले’, ‘त्रिशूल’, ‘क्रांति’ और ‘डॉन’ जैसी सुपरहिट फिल्मों की कहानी और डायलॉग लिखे।

आज भी उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे सफल और प्रभावशाली स्क्रिप्ट राइटर्स में गिना जाता है।

फिलहाल सलीम खान अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी सेहत को लेकर परिवार और फैंस लगातार अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

