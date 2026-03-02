PM मोदी का सपोर्ट करने पर हिना खान  हुईं ट्रोल, लोग बोले- तुमसे ये उम्मीद नहीं थी

नारी डेस्क: एक्ट्रेस हिना खान उन ट्रोल्स को जवाब दे रही हैं जिन्होंने मिडिल-ईस्ट में पॉलिटिकल संकट और मिलिट्री संकट के समय PM मोदी का सपोर्ट करने पर उन पर हमला किया था। सोमवार को एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक कोलाज शेयर किया जिसमें PM मोदी सड़क पर खेल रहे एक बच्चे के बगल में हैं।उन्होंने लिखा- “जो ये भी ठीक से नहीं चला सकते वो उससे सवाल उठा रहे हैं जो इतना बड़ा देश चला रहा है.. ऑडेसिटी, गट्स, आयरनी! जय हिंद ”।



एक सोशल मीडिया यूज़र ने उनकी पोस्ट पर कमेंट किया और पूछा कि क्या सरकार से सवाल पूछना गलत है, जो भारत के संविधान में दिया गया एक अधिकार है। यूज़र ने लिखा- “वाह हिना खान, तो आप चाहती हैं कि जनता चुप हो जाए और सरकार की गलत पॉलिसी को सही मान ले। मुझे आपसे ऐसी पोस्ट की उम्मीद नहीं थी”। एक और यूज़र ने लिखा- “मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रही हैं लेकिन सरकार से सवाल करना हमारा हक है”। एक तीसरे यूज़र ने लिखा, “जो अपने धर्म की पक्की नहीं रही, जो औरत दूसरों को मोटा-मोटा कहती रहती है और खुद को बड़ा सुपरस्टार समझती है, वह लोगों को बताएगी? हिम्मत। हिम्मत। आयरनी”।



एक्ट्रेस का यह ट्वीट ईरान पर इज़राइल के हमले के बाद मिडिल-ईस्ट में फैली अशांति के बीच आया है। इज़राइल के ईरान पर पहले से किए गए हमले में उसके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के मारे जाने के बाद मिडिल-ईस्ट में ज़बरदस्त बमबारी, ड्रोन और मिसाइल हमले हो रहे हैं। भारत में कुछ लोग अली खामेनेई के बारे में कुछ न कहने के लिए PM मोदी की आलोचना कर रहे थे। यह वर्ल्ड वॉर के सबसे करीब है, जिसका आखिरी वर्ल्ड वॉर इस दुनिया ने 8 दशक पहले देखा था। हालात काबू से बाहर हो रहे हैं क्योंकि UK के हवाई जहाज डिफेंस एक्सरसाइज के तौर पर मिडिल-ईस्ट के आसमान में मंडरा रहे हैं।