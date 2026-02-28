अपनी शादी में फिजूलखर्ची करके भी करोड़ों कमा लेते हैं Celebrities , यहां समझिए पूरा खेल

नारी डेस्क: भारतीय सेलिब्रिटी शादियां लंबे समय से दुनिया भर के लोगों की पसंदीदा रही हैं। इन शादियों की शान और शानदार सेलिब्रेशन शानदार से कम नहीं होते। यह शादियां सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती बल्कि वे एक बड़ा इवेंट, फैशन शो और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन चुकी हैं। करोड़ों की सजावट, डेस्टिनेशन वेडिंग, डिजाइनर आउटफिट और बड़े-बड़े ब्रांड्स की मौजूदगी सब मिलकर इसे एक ग्लैमरस शो में बदल देते हैं। इन इवेंट्स को ध्यान से प्लान किया जाता है ताकि ध्यान खींचा जा सके और एक गहरी छाप छोड़ी जा सके।



शाही खर्च और भव्यता

कई चर्चित शादियों ने लोगों का ध्यान खींचा है, जैसे Deepika Padukone और Ranveer Singh Anushka Sharma और Virat Kohli Priyanka Chopra और Nick Jonas और अब Vijay Rashmika की शादी जिसमें कपड़ों से ज्यादा सोने पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। इन शादियों में डेस्टिनेशन वेन्यू, मल्टी-डे फंक्शन, थीम डेकोरेशन और कस्टमाइज्ड आउटफिट्स ने इसे ग्लोबल लेवल का इवेंट बना दिया। सेलिब्रिटी अपने बड़े असर और पहुंच के साथ ब्रांड एंडोर्समेंट और शेयरिंग के लिए सबसे अच्छा ज़रिया हैं। कई सेलिब्रिटी अपनी शादियों के लिए कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं, और ब्रांड के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ को छोटे लेकिन असरदार तरीके से पेश करते हैं।



फैशन और ब्रांड वैल्यू

सेलिब्रिटी दुल्हनें अक्सर बड़े डिजाइनर लेबल पहनती हैं। एक खास डिजाइनर का लहंगा या ज्वेलरी ब्रांड रातों-रात ट्रेंड में आ जाता है। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, ब्रांड्स को फ्री पब्लिसिटी मिलती है, फैंस उसी स्टाइल को अपनाने की कोशिश करते हैं। ये कंपनियां अच्छी तरह से ऑर्गनाइज़्ड होती हैं, और वे मैन्युफैक्चरर और सेलिब्रिटी को ज़्यादा पब्लिसिटी देती हैं। सेलिब्रिटी वेडिंग अब सिर्फ निजी समारोह नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केटिंग इवेंट बन चुकी है।



सोशल मीडिया का असर

इंस्टाग्राम और यूट्यूब के दौर में शादी की हर तस्वीर और वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचती है। कई बार ब्रांड्स सीधे तौर पर स्पॉन्सरशिप नहीं करते, लेकिन सेलिब्रिटी द्वारा पहने गए या इस्तेमाल किए गए प्रोडक्ट्स की चर्चा से उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसे “इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग” का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। सेलिब्रिटी अक्सर शादी के अपडेट, तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं, जिससे उनके फॉलोअर्स को उस बड़ी कहानी की एक झलक मिलती है। इससे हाइप बनती है, और इस जानकारी से शादियों के बारे में बातें और साफ़ हो जाती हैं। सेलिब्रिटी की पोस्ट से ब्रांड प्रमोशन होता है, जिससे रीच बढ़ती है जैसे रश्म‍िका और विजय की शादी की पहली तस्वीर आने से पहले दोनों के फॉलोअर्स में जबरदस्त बढे हैं।



फैशन और मार्केटिंग का संगम है ये शादियां

भारतीय सेलिब्रिटी शादियां अब सिर्फ पारिवारिक उत्सव नहीं रहीं, बल्कि वे लक्ज़री, फैशन और मार्केटिंग का संगम बन गई हैं। जहां शादी में भावनाएं होती हैं, वहीं आज के दौर में ब्रांडिंग और बिज़नेस का भी बड़ा रोल होता है। सेलिब्रिटी और ब्रांड्स के बीच कोलेबोरेशन ने निश्चित रूप से शादियों को स्ट्रेटेजिक बिज़नेस इवेंट्स में बदल दिया है। जैसे-जैसे यह ट्रेंड डेवलप होता रहेगा, सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए सेलिब्रेशन और रिस्पॉन्सिबल ब्रांडिंग के बीच बैलेंस बनाना ज़रूरी होगा।

