फुटबॉल खेलते-खेलते चली गई MP की जान, खेल खेलने वक्त आप कभी ना करें ये गलतियां

नारी डेस्क: शिलांग के MP रिकी ए.जे. सिंगकोन गुरुवार शाम को फुटबॉल खेलते समय अचानक बीमार पड़ गए, जिससे मेघालय के पॉलिटिकल माहौल में बहुत बड़ा सदमा और दुख फैल गया। सिंगकोन मावलाई मावियोंग के एक प्लेग्राउंड में दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने गए थे। मैच के दौरान वह कथित तौर पर मैदान पर गिर गए, जिससे वहां मौजूद लोग तुरंत चिंता में पड़ गए। मेडिकल टीम की कोशिशों के बावजूद उन्होंने दम तोड़ दिया।



खेलते वक्त क्यों चली जाती है जान

खेलते-खेलते अचानक मौत की खबरें सुनकर डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन समझना ज़रूरी है कि खेलना खुद मौत का कारण नहीं होता, बल्कि अक्सर शरीर में पहले से मौजूद कोई छिपी हुई समस्या या अचानक अत्यधिक तनाव इसकी वजह बनता है। कई लोगों को जन्म से या बिना पता चले दिल की समस्या होती है, जैसे हार्ट की मांसपेशी मोटी होना (Hypertrophic Cardiomyopathy) दिल की धड़कन का असामान्य होना (Arrhythmia), जन्मजात हार्ट डिफेक्ट, तेज दौड़ने या अधिक मेहनत करने पर दिल पर अचानक दबाव बढ़ जाता है और धड़कन रुक सकती है (Sudden Cardiac Arrest)।



अचानक ज्यादा एक्सरसाइज

अगर कोई व्यक्ति नियमित व्यायाम नहीं करता और अचानक बहुत तेज खेल खेलने लगे, तो शरीर और दिल पर अचानक ज्यादा लोड पड़ता है। इससे हार्ट अटैक या धड़कन रुकने का खतरा बढ़ सकता है। कई बार धूप में लंबे समय तक खेलने से शरीर में पानी और नमक की कमी, ब्लड प्रेशर में गिरावट, चक्कर या बेहोशी हो सकती है। बहुत गर्म मौसम में खेलने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अगर समय पर आराम और पानी न मिले तो जानलेवा स्थिति बन सकती है।



इन संकेतों को न करें नजरअंदाज

खेलते समय या पहले अगर ये लक्षण दिखें तो तुरंत जांच करवाएं जैसे- सीने में दर्द, सांस फूलना, चक्कर या बेहोशी, दिल की धड़कन बहुत तेज या अनियमित होना। इसलिए खेल शुरू करने से पहले वार्म-अप करें। नियमित हेल्थ चेकअप कराएं (खासकर 30 साल के बाद) फैमिली में हार्ट डिजीज का इतिहास हो तो ECG/इको जांच करवाएं, पर्याप्त पानी पिएं, धीरे-धीरे फिटनेस बढ़ाएं, अचानक ज्यादा मेहनत न करें। फुटबॉल या क्रिकेट खेलना सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर शरीर में कोई छिपी समस्या हो या अचानक ज्यादा जोर लगाया जाए, तो जोखिम बढ़ सकता है।