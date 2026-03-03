Israel-US के हमले से ईरान में मारे गए  787 लोग, एक दिन में गई 200 लोगों की जान

ईरान के खिलाफ US-इज़राइली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 787 हो गई है। ये हमले 28 फरवरी को शुरू हुए थे और इनमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। सरकारी मीडिया ने मंगलवार को ईरानी रेड क्रिसेंट के हवाले से यह जानकारी दी। सोमवार को मरने वालों की संख्या 555 थी। यानी 24 घंटे के अंदर 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

ईरान के खिलाफ US-इज़राइली मिलिट्री कैंपेन हाल के दशकों में मिडिल ईस्ट के सबसे गंभीर झगड़ों में से एक बन गया है, जिससे बड़े पैमाने पर हमले, डिप्लोमैटिक नतीजे और इलाके में अस्थिरता बढ़ रही है। यह टकराव ईरानी इलाके पर US-इज़राइली एयरस्ट्राइक के बाद शुरू हुआ, जिसमें वॉशिंगटन ने ईरान के अंदर स्ट्रेटेजिक मिलिट्री और सरकारी लीडरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया।



इन हमलों में खामेनेई और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों समेत टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल नेताओं की जान चली गई। US अधिकारियों ने इन हमलों को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर क्षमताओं को कमज़ोर करने और आने वाले खतरों से पहले ही बचने के लिए ज़रूरी बताया। इज़राइल ने कहा कि उसकी सेनाओं ने ईरान के कमांड और कंट्रोल नेटवर्क और ज़रूरी रिवोल्यूशनरी गार्ड सुविधाओं पर "गंभीर हमले" किए।