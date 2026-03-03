10 MARTUESDAY2026 2:57:22 PM
Life Style

Israel-US के हमले से ईरान में मारे गए  787 लोग, एक दिन में गई 200 लोगों की जान

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 03 Mar, 2026 03:30 PM
Israel-US के हमले से ईरान में मारे गए  787 लोग, एक दिन में गई 200 लोगों की जान

ईरान के खिलाफ US-इज़राइली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 787 हो गई है। ये हमले 28 फरवरी को शुरू हुए थे और इनमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। सरकारी मीडिया ने मंगलवार को ईरानी रेड क्रिसेंट के हवाले से यह जानकारी दी। सोमवार को मरने वालों की संख्या 555 थी। यानी 24 घंटे के अंदर 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

PunjabKesari

ईरान के खिलाफ US-इज़राइली मिलिट्री कैंपेन हाल के दशकों में मिडिल ईस्ट के सबसे गंभीर झगड़ों में से एक बन गया है, जिससे बड़े पैमाने पर हमले, डिप्लोमैटिक नतीजे और इलाके में अस्थिरता बढ़ रही है। यह टकराव ईरानी इलाके पर US-इज़राइली एयरस्ट्राइक के बाद शुरू हुआ, जिसमें वॉशिंगटन ने ईरान के अंदर स्ट्रेटेजिक मिलिट्री और सरकारी लीडरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। 

PunjabKesari
इन हमलों में खामेनेई और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों समेत टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल नेताओं की जान चली गई। US अधिकारियों ने इन हमलों को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर क्षमताओं को कमज़ोर करने और आने वाले खतरों से पहले ही बचने के लिए ज़रूरी बताया। इज़राइल ने कहा कि उसकी सेनाओं ने ईरान के कमांड और कंट्रोल नेटवर्क और ज़रूरी रिवोल्यूशनरी गार्ड सुविधाओं पर "गंभीर हमले" किए।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it