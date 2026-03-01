01 MARSUNDAY2026 9:48:34 PM
ईरान के मिनाब में गर्ल्स स्कूल पर मिसाइल हमला, 85 छात्राओं के मारे जाने की खबर

  01 Mar, 2026
 नारी डेस्क: ईरान के दक्षिणी शहर मिनाब में एक गर्ल्स स्कूल पर मिसाइल हमला होने की खबर सामने आई है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, इस हमले में अब तक 85 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में बड़ी संख्या में छात्राएं और स्कूल स्टाफ शामिल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, हमला उस समय हुआ जब स्कूल में पढ़ाई चल रही थी। अचानक हुए जोरदार धमाके से स्कूल की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कई छात्राएं मलबे में दब गईं। स्थानीय लोगों और राहत दलों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

कैसे हुआ हमला?

ईरानी मीडिया का दावा है कि यह हमला अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य अभियान के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि मिसाइल सीधे स्कूल की इमारत पर गिरी, जिससे आसपास के इलाके में भी भारी नुकसान हुआ। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 85 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

ईरान का आरोप

ईरान सरकार और न्यायपालिका ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। अधिकारियों ने इसे “निर्दोष बच्चों पर हमला” बताते हुए गंभीर अपराध कहा है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है और चेतावनी दी है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। हालांकि, इस मामले पर अमेरिका और इजरायल की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दोनों देश पहले यह कह चुके हैं कि वे केवल ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हैं, आम नागरिकों को नहीं।

स्थिति तनावपूर्ण

इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। बचाव कार्य जारी है और सुरक्षा एजेंसियां हमले की जांच कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से भी इस घटना पर प्रतिक्रिया आने की संभावना है।  

