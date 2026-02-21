बड़ा खुलासा... लश्कर के टारगेट पर दिल्ली, कई मंदिरों पर हमला करने की तैयार

नारी डेस्क: लाल किले के पास संभावित टेरर थ्रेट की चेतावनी वाले इनपुट के बाद नेशनल कैपिटल में एक इंटेलिजेंस अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सोर्स ने बताया है कि टेररिस्ट चांदनी चौक इलाके में एक मंदिर को टारगेट कर सकते हैं। इंटेलिजेंस सोर्स के मुताबिक, लाल किले के आसपास के इलाकों और चांदनी चौक के कुछ हिस्सों सहित खास धार्मिक जगहें पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा के रडार पर हैं।



यह भी पढ़ें : 21, 22 और 23 को संभल कर रहिए, आंधी, बिजली और बारिश का अलर्ट जारी





इनपुट्स से पता चलता है कि यह ग्रुप इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) हमले की साज़िश रच रहा हो सकता है और चांदनी चौक इलाके का एक मंदिर इसका संभावित टारगेट हो सकता है। सूत्रों ने आगे बताया कि यह संगठन कथित तौर पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक मस्जिद में 6 फरवरी को हुए धमाके का बदला लेना चाहता है, और भारत में एक बड़े हमले की योजना बना सकता है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने कहा- "दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके का अलर्ट। आतंकवादी चांदनी चौक में एक मंदिर को निशाना बना सकते हैं। लश्कर-ए-तैयबा एक IED हमले की साज़िश रच रहा है। वे पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 6 फरवरी को हुए मस्जिद धमाके का बदला लेने के लिए भारत में एक बड़े आतंकवादी हमले की योजना बना रहे हैं। देश के बड़े मंदिरों को लश्कर-ए-तैयबा निशाना बना सकता है," ।



यह भी पढ़ें : नशे में धुत कार ड्राइवर ने डिलीवरी बॉय पर चढ़ा दी कार



सूत्रों ने आगे बताया कि देश के प्रमुख मंदिरों को लश्कर-ए-तैयबा निशाना बना सकता है, जिससे पता चलता है कि प्रमुख धार्मिक स्थान ग्रुप के रडार पर बने हुए हैं। यह 10 नवंबर, 2025 को दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए हाल ही में हुए जानलेवा कार धमाके के बैकग्राउंड में आया है, जो 12 लोगों की मौत हो गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास विस्फोटकों से भरी कार में हुए धमाके से आस-पास की कई गाड़ियों में आग लग गई। हाल ही में, पटियाला हाउस कोर्ट की एक स्पेशल NIA कोर्ट ने 13 फरवरी को नवंबर 2025 के दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच पूरी करने के लिए जांच का समय और 45 दिन बढ़ा दिया।