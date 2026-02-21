ओवर स्पीड फिर बनी जान की दुश्मन, नशे में धुत कार ड्राइवर ने डिलीवरी बॉय पर चढ़ा दी कार

नारी डेस्क: देश की राजधानी दिल्ली में आए दिन हादसे होते रहते हैं। इनमें से ज्यादातर मामले तेज रफ्तार से जुड़े होते हैं। दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार की चलते एक मासूम की जान चली गई। शनिवार तड़के वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में तेज़ रफ़्तार कार की चपेट में आने से एक डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे में था।



दिल्ली पुलिस ने बताया कि वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में सुबह करीब 3 बजे एक तेज़ रफ़्तार कार की चपेट में आने से एक डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में ले लिया है और कार ज़ब्त कर ली है।

आगे की जांच चल रही है।



यह हाल ही में द्वारका साउथ में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुई घटना के बाद हुआ है, जहां एक कार के सड़क एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो गई थी कथित तौर पर बिना लाइसेंस के एक नाबालिग द्वारा चलाई जा रही एक बाइक उनकी मोटरसाइकिल से टकरा गई।



