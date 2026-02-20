लेबर पेन से तड़प रही महिला ने खुद ही पेट फाड़कर निकाल लिया बच्चा, बाहर आ गई आंतड़ियां

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में एक 35 साल की प्रेग्नेंट महिला ने लेबर पेन बर्दाश्त न कर पाने पर किचन के चाकू से अपना पेट काट लिया और बाद में एक हेल्दी बच्ची को जन्म दिया। अपने पति को खो चुकी महिला घर पर अकेली थी और उसने दर्द के मारे यह खौफनाक कदम उठाया। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे और उसे अस्पताल पहुंचाया



यह भी पढ़ें: खाना खाने के बाद पानी पीने नहीं है गलत, बस जान लो कुछ तरीके



बौंदी पुलिस स्टेशन एरिया के नंदवल गांव की रहने वाली ननकई नाम की महिला ने एक हेल्दी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि जब महिला को अस्पताल लाया गया तब उसकी आंतें बाहर निकली हुई थी, और उसे काफी खून की कमी हो गई थी। महिला की चोटों की गंभीरता को देखते हुए, उसे एडवांस इलाज के लिए लखनऊ के एक हायर मेडिकल सेंटर में रेफर कर दिया गया।



यह भी पढ़ें: कोर्ट का फैसला- Single Mother के बच्चे को पिता का सरनेम लगाने के लिए नहीं कर सकते फोर्स



पड़ोसियों के मुताबिक, ननकाई के पति की लगभग छह महीने पहले बीमारी से मौत हो गई थी, और वह अकेली रह रही थी। गुरुवार दोपहर जब उसे लेबर पेन हुआ, तो दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया, जिससे उसने कथित तौर पर सब्ज़ी काटने वाले चाकू से अपना पेट चीर लिया। जल्द ही, लोगों ने इमरजेंसी सर्विस को बताया, और एक एम्बुलेंस उसे हेल्थ सेंटर ले गई जहां उसने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद उसकी हालत बिगड़ने पर, उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और बाद में लखनऊ रेफर कर दिया गया।

