पुरुषों की इन आदतों से महिलाओं में बढ़ रहा सर्वाइकल कैंसर का खतरा

  • Updated: 09 Mar, 2026 12:37 PM
नारी डेस्क : महिलाओं में होने वाले कैंसरों में सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर और खतरनाक बीमारी मानी जाती है। यह न सिर्फ महिलाओं की सेहत को बुरी तरह प्रभावित करती है, बल्कि कई मामलों में जानलेवा भी साबित हो सकती है। आमतौर पर इस बीमारी को महिलाओं की सेहत से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे कई अन्य कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। दरअसल, पुरुषों की कुछ लापरवाह आदतें भी महिलाओं में इस कैंसर के खतरे को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। ऐसे में इस बीमारी से बचाव के लिए सही जानकारी और जागरूकता बेहद जरूरी है।

क्या होता है सर्वाइकल कैंसर?

सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला एक गंभीर कैंसर है, जो गर्भाशय के निचले हिस्से यानी सर्विक्स में विकसित होता है। यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और शुरुआती चरण में इसके लक्षण अक्सर बहुत हल्के होते हैं या दिखाई ही नहीं देते। इसी वजह से कई महिलाएं इसे नजरअंदाज कर देती हैं। हालांकि अगर इस कैंसर का पता शुरुआती स्टेज में चल जाए तो इसका इलाज संभव होता है, लेकिन लंबे समय तक अनदेखी करने पर यह शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है और स्थिति गंभीर हो सकती है।

पुरुषों की आदतें कैसे बढ़ा सकती हैं सर्वाइकल कैंसर का खतरा?

विशेषज्ञों के अनुसार पुरुषों की कुछ आदतें महिलाओं में HPV (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) संक्रमण का खतरा बढ़ा सकती हैं, जो सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है।

पीरियड्स के दौरान इंटरकोर्स करना

कई कपल्स पीरियड्स के दौरान संबंध बनाते हैं, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट इसे सुरक्षित नहीं मानते। इस दौरान संबंध बनाने से इन्फेक्शन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। पीरियड्स के समय सर्विक्स अधिक संवेदनशील होता है, जिससे इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग भी हो सकती है। साथ ही HPV संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है, जो सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है।

धूम्रपान करना

अगर पुरुष अपने पार्टनर के सामने लगातार स्मोकिंग करते हैं, तो इसका असर महिलाओं की सेहत पर भी पड़ता है। सेकेंड हैंड स्मोक से महिलाओं में फेफड़ों की बीमारी, दिल की समस्या और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। कुछ रिसर्च में यह भी बताया गया है कि धूम्रपान से सर्वाइकल कैंसर का जोखिम भी बढ़ सकता है।

संबंध बनाते समय कंडोम का इस्तेमाल न करना

कई लोग अधिक संतुष्टि के लिए कंडोम का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यह आदत महिलाओं के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। असुरक्षित यौन संबंध से HPV संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जो सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसलिए सुरक्षित संबंध बनाना और कंडोम का उपयोग करना बेहद जरूरी है।

कैसे करें बचाव?

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए महिलाओं को नियमित हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए और HPV वैक्सीन लगवाने पर भी विचार करना चाहिए। इसके अलावा सुरक्षित यौन संबंध, स्वच्छता और जागरूकता इस बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सही जानकारी और समय पर सावधानी ही इस गंभीर बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है।

