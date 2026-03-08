10 MARTUESDAY2026 2:42:07 PM
Nari

रोजाना छाछ का एक गिलास पीने से पूरी गर्मी तंग नहीं करेगा पेट, इसके और भी हैं कई फायदे

नारी डेस्क: गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडा और स्वस्थ रखने के लिए छाछ पीना बेहद फायदेमंद माना जाता है। यह हल्की, पौष्टिक और पाचन के लिए अच्छी होती है। नियमित रूप से सुबह छाछ पीने से शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। छाछ को अंग्रेजी में Buttermilk कहा जाता है और यह दही को मथकर बनाई जाती है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं।

पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है

छाछ में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे गैस, अपच और पेट भारी होने जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। गर्मियों में छाछ पीने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है और लू लगने का खतरा कम हो सकता है।


वजन कम करने में सहायक

छाछ में कैलोरी कम और पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। इसलिए इसे डाइट में शामिल करने से पेट भरा हुआ महसूस होता है और वजन नियंत्रण में मदद मिल सकती है। छाछ में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे शरीर को हाइड्रेशन मिलता है और थकान कम महसूस होती है।

 हड्डियों को मजबूत बनाती है

छाछ में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर किसी को बार-बार एसिडिटी की समस्या होती है, तो छाछ पीना फायदेमंद हो सकता है। यह पेट को ठंडक देता है और जलन कम करने में मदद करता है।


छाछ पीने का सही तरीका

सुबह या दोपहर में एक गिलास ताजी छाछ पिएं। इसमें थोड़ा भुना जीरा, काला नमक या पुदीना मिला सकते हैं।  बहुत ज्यादा नमक या मसाला डालने से बचें। रोजाना सुबह छाछ पीना पाचन को बेहतर बनाने, शरीर को ठंडा रखने और हाइड्रेटेड रहने में मदद कर सकता है। संतुलित मात्रा में इसका सेवन गर्मियों में सेहत के लिए काफी लाभकारी माना जाता है।

