"मैंने किसी महिला या बच्चे के बारे में बुरा नहीं बोला..." रैपर बादशाह ने विवाद के बाद मांगी माफी

नारी डेस्क: रैपर बादशाह, जिन्हें अपने नए ट्रैक "टिटिरी" के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है ने आखिरकार इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि उन्हें खुद हरियाणवी होने पर गर्व है और वह अपने गाने के ज़रिए किसी भी बच्चे या महिला को बुरी रोशनी में नहीं दिखाना चाहते थे। बादशाह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड करते हुए माफी मांगी है।

वीडियो में बादशाह कहते हैं- वह हिप-हॉप जॉनर से आते हैं, जहां गाने के बोल अक्सर सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए होते हैं। उन्होंने कहा-, "मेरा नया गाना, टिटिरी, रिलीज हो गया है, और मैं देख रहा हूं कि इसके एक हिस्से में, लिरिक्स और विज़ुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज दिया गया है, उससे कई लोगों खासकर हरियाणा के मेरे अपने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। सबसे पहले, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं हरियाणा से हूं। जो लोग मुझे जानते हैं, वे जानते हैं कि मेरी भाषा, मेरा खाना, मेरा लाइफस्टाइल और मेरी पहचान, सब हरियाणा से जुड़े हैं। मुझे हरियाणवी होने पर बहुत गर्व है। मेरा कभी भी हरियाणा के किसी बच्चे या महिला के बारे में बुरा बोलने का इरादा नहीं था।"



रैपर ने आगे कहा-, "मैं हिप-हॉप जॉनर से हूं, जहां लिरिक्स का इस्तेमाल अक्सर मुकाबला करने और अपोनेंट को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। लिरिक्स कभी किसी महिला या बच्चे के लिए नहीं थे, और न ही मैं ऐसा कभी करूंगा। मैंने हमेशा हरियाणा के कल्चर और भाषा को अपने साथ जहां भी हो सके, जितना हो सके, ले जाने की कोशिश की है।" क्लिप के आखिर में, बादशाह ने माफ़ी मांगते हुए कहा- "मुझे उम्मीद है कि आप मुझे हरियाणा का बेटा, अपना बेटा समझेंगे और मुझे माफ़ कर देंगे।" बादशाह को हाल ही में हरियाणा स्टेट विमेंस कमीशन ने एक नोटिस भेजा था, जिसमें उन्हें 13 मार्च को अपना बयान दर्ज कराने के लिए उनके सामने पेश होने को कहा गया था। शिकायत में “आया बादशाह डोली चढ़ने, इन सबकी घोड़ी बनाने” लाइन पर आपत्ति जताई थी, जिसमें दावा किया गया था कि गाने में गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया है और स्कूल ड्रेस में नाबालिग लड़कियों को हरियाणा रोडवेज बस में चढ़ते और स्कूल बैग फेंकते हुए दिखाया गया है।