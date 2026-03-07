10 MARTUESDAY2026 2:53:34 PM
कच्ची प्याज से बालों का झड़ना होगा कम, बस अपनाएं ये आसान रसोई वाला जुगाड़

  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 07 Mar, 2026 03:29 PM
कच्ची प्याज से बालों का झड़ना होगा कम, बस अपनाएं ये आसान रसोई वाला जुगाड़

नारी डेस्क: आजकल बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गई है। खराब लाइफस्टाइल, तनाव, गलत खानपान और प्रदूषण की वजह से लोगों के बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। कई लोग इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार उनका असर ज्यादा नहीं दिखता। ऐसे में आपकी रसोई में मौजूद एक साधारण चीज कच्ची प्याज बालों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। प्याज में सल्फर, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और बालों के झड़ने को कम करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि कच्ची प्याज का इस्तेमाल बालों के लिए कैसे किया जा सकता है।

प्याज का रस बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है

प्याज में मौजूद सल्फर बालों की जड़ों को पोषण देने का काम करता है। जब आप प्याज का रस बालों की जड़ों में लगाते हैं, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे हेयर फॉल कम होने लगता है और बाल धीरे-धीरे मजबूत बनने लगते हैं। इसके लिए एक प्याज को कद्दूकस करें या मिक्सर में पीस लें और उसका रस निकाल लें। अब इस रस को कॉटन की मदद से बालों की जड़ों में लगाएं और करीब 20-30 मिनट बाद हल्के शैंपू से बाल धो लें।

प्याज और नारियल तेल का मिश्रण

अगर आपको प्याज की तेज खुशबू पसंद नहीं है तो आप इसे नारियल तेल के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं। इसके लिए 2 चम्मच प्याज का रस लें और उसमें 1 चम्मच नारियल तेल मिलाएं। इस मिश्रण को बालों की जड़ों में हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगाएं। इससे स्कैल्प को पोषण मिलता है और बालों की ग्रोथ भी बेहतर हो सकती है।

प्याज और शहद का हेयर पैक

बालों को मजबूत और मुलायम बनाने के लिए प्याज और शहद का हेयर पैक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए 2 चम्मच प्याज का रस लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को बालों और स्कैल्प पर लगाकर करीब 20 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद हल्के शैंपू से बाल धो लें। इससे बालों का झड़ना कम हो सकता है और बालों में चमक भी आती है।

हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करें

अगर आप प्याज का रस बालों में लगाना चाहते हैं तो इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना काफी होता है। नियमित रूप से इस्तेमाल करने से धीरे-धीरे बालों का झड़ना कम होने लगता है और बालों की ग्रोथ में भी सुधार दिखाई देता है।

इस्तेमाल करते समय रखें इन बातों का ध्यान

प्याज का रस लगाने से पहले स्कैल्प पर पैच टेस्ट जरूर कर लें, क्योंकि कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है। अगर स्कैल्प पर जलन या खुजली महसूस हो तो तुरंत बाल धो लें। इसके अलावा प्याज का रस आंखों में जाने से बचाएं और हमेशा ताजा रस का ही इस्तेमाल करें।

कच्ची प्याज बालों के लिए एक आसान और सस्ता घरेलू उपाय है। अगर आप नियमित रूप से इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो बालों का झड़ना कम हो सकता है और बाल पहले से ज्यादा मजबूत और हेल्दी बन सकते हैं। हालांकि अगर बालों का झड़ना बहुत ज्यादा हो रहा है तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना भी जरूरी है।  

