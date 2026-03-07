10 MARTUESDAY2026 2:51:30 PM
नारी शक्ति है, प्रेरणा है मिलिए... भारत की इन पावरफुल महिलाओं के आगे बड़े-बड़े भी फेल

नारी डेस्क: वर्तमान समय में भारतीय महिलाएं अपनी काबिलियत, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर हर क्षेत्र में कामयाबी की नई मिसाल कायम कर रही हैं। शिक्षा, विज्ञान, खेल, व्यापार और प्रशासन के साथ-साथ अब वे राजनीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। आज महिलाएं न केवल राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं, बल्कि देश के कई उच्च पदों पर रहकर महत्वपूर्ण फैसले भी ले रही हैं। इन महिलाओं ने अपनी सूझबूझ, नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता से यह साबित कर दिया है कि वे किसी भी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और कुशलता के साथ निभा सकती हैं।  आइए जानते हैं उन प्रमुख भारतीय महिला नेताओं के बारे में जिनका राजनीति में खास प्रभाव माना जाता है।

द्रौपदी मुर्मू 

द्रौपदी मुर्मू देश की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने अपने सरल स्वभाव और जनसेवा के प्रति समर्पण से राजनीति में खास पहचान बनाई है।

निर्मला सीतारमण 

निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री हैं। वे भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री मानी जाती हैं। आर्थिक नीतियों और बजट के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने में उनकी अहम भूमिका है।

ममता बनर्जी

ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और अपनी मजबूत राजनीतिक छवि के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने राज्य की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव बनाए रखा है।

रेखा गुप्ता

रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। ज़मीनी स्तर से जुड़ीं रेखा भाजपा की दिल्ली इकाई में सक्रिय रही हैं और 1996-97 में डूसू (DUSU) अध्यक्ष, पार्षद और महासचिव जैसे पदों पर रहने का लंबा अनुभव रखती हैं।

मायावती

मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख नेता हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय और दलित राजनीति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्मृति ईरानी

स्मृति ईरानी केंद्र सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और अपनी सक्रिय राजनीतिक शैली के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई मुद्दों पर काम किया है।

सोनिया गांधी

सोनिया गांधी लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। भारतीय राजनीति में उनका प्रभाव और अनुभव बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

भारतीय राजनीति में इन महिलाओं ने अपने नेतृत्व और कार्यशैली से यह साबित किया है कि महिलाएं भी बड़े फैसले लेने और देश का मार्गदर्शन करने में पूरी तरह सक्षम हैं। इनकी सफलता आने वाली पीढ़ी की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
 

