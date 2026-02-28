सुसाइड नहीं कुछ और... फेमस एक्टर की मौत को लेकर हुआ बहुत बड़ा खुलासा

नारी डेस्क: ‘रिवेंज ऑफ़ द नर्ड्स’ स्टार रॉबर्ट कैराडाइन सोमवार, 23 फरवरी को 71 साल की उम्र में गुज़र गए। अब एक्टर की मौत की वजह का पता चला है, जब उनके परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी किया। लॉस एंजिल्स काउंटी मेडिकल एग्ज़ामिनर ने कैराडाइन की मौत को ऑफिशियली सुसाइड बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक, मौत का तरीका सुसाइड बताया गया और मौत की वजह एनोक्सिक ब्रेन इंजरी थी। दूसरे शब्दों में, उनकी मौत ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से हुई।



इससे पहले, रॉबर्ट कैराडाइन के परिवार ने बताया था कि उनकी मौत से पहले वे दशकों से बाइपोलर डिप्रेशन से जूझ रहे थे। PEOPLE को दिए एक बयान में, परिवार ने कहा, "एक ऐसी दुनिया में जो इतनी अंधेरी लग सकती है, बॉबी हमेशा अपने आस-पास के सभी लोगों के लिए रोशनी की किरण थे,"। बयान में कहा गया- "हम इस खूबसूरत आत्मा के जाने से दुखी हैं और बॉबी के बाइपोलर डिसऑर्डर से लगभग दो दशक की लड़ाई के खिलाफ उनके बहादुरी भरे संघर्ष को मानना ​​चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि उनका सफर एक रोशनी डालेगा और मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक को दूर करने के लिए हिम्मत देगा "।



परिवार ने कहा- इस समय हम इस बहुत बड़े नुकसान पर दुख जताने के लिए प्राइवेसी मांगते हैं। आपकी समझ और दया के लिए शुक्रिया।” रॉबर्ट कैराडाइन ने 1972 में जॉन वेन के साथ ‘द काउबॉयज़’ में ऑनस्क्रीन डेब्यू किया। इसके बाद वे 1973 में मार्टिन स्कॉर्सेसी की माफ़िया क्राइम ड्रामा ‘मीन स्ट्रीट्स’ में और 1978 में जेन फोंडा और जॉन वोइट के साथ हैल एशबी की ऑस्कर-विनिंग फ़िल्म ‘कमिंग होम’ में दिखे। कैराडाइन ने कॉमेडी फ़्रैंचाइज़ ‘रिवेंज ऑफ़ द नर्ड्स’ में भी काम किया, जिसमें लुईस स्कोल्निक नाम के एक नर्ड का रोल था। 1996 में कर्ट रसेल के साथ एस्केप फ्रॉम L.A. में उनका यादगार रोल था। उन्हें आखिरी बार 2001 से 2004 तक हिट डिज़्नी चैनल शो ‘लिज़ी मैकगायर’ और ‘द लिज़ी मैकगायर मूवी’ में हिलेरी डफ़ के ऑनस्क्रीन पिता, सैम के रोल में देखा गया था।

