रश्मिका-विजय की शादी में गालों पर दिखा काला टीका, साउथ इंडियन में क्या है इसकी मान्यता?

नारी डेस्क : साउथ सिनेमा के सबसे चर्चित कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आज शादी के बंधन में बंध गए। उदयपुर में हुई इस ग्रैंड साउथ इंडियन वेडिंग की तस्वीरों का फैंस को लंबे समय से इंतज़ार था। कपल ने जैसे ही अपनी शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं, वे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। तस्वीरों में रश्मिका और विजय बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों में एक खास चीज़ ने सभी का ध्यान खींचा दोनों के गालों पर लगा काला टीका। आइए जानते हैं कि साउथ इंडियन वेडिंग में दूल्हा-दुल्हन के गाल पर काला टीका लगाने की परंपरा के पीछे क्या मान्यता है।

साउथ इंडियन वेडिंग में काला टीका क्यों लगाया जाता है?

साउथ इंडियन शादियों में दुल्हन और दूल्हे के गाल पर काला टीका लगाने का मुख्य उद्देश्य उन्हें नज़र दोष और नकारात्मक ऊर्जा से बचाना होता है। यह एक प्राचीन हिंदू परंपरा है, जिसे नवविवाहित जोड़े की खुशी और सुंदरता को बुरी नज़र से सुरक्षित रखने का एक आध्यात्मिक उपाय माना जाता है। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत सुंदर, खुश या सफल दिखाई देता है, तो उस पर नकारात्मक दृष्टि (बुरी नज़र) लग सकती है। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, इसलिए काला टीका एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और नवविवाहित जोड़े को हर प्रकार की बाधा से बचाता है।

शादी में कैसा था रश्मिका–विजय का लुक?

शादी की तस्वीरों में रश्मिका मंदाना रस्ट ऑरेंज रंग की सिल्क साड़ी में नजर आ रही हैं, जिस पर खूबसूरत गोल्ड ज़री का काम किया गया है। उन्होंने अपने लुक को पारंपरिक टेंपल जूलरी के साथ पूरा किया, जो साउथ इंडियन ब्राइडल लुक की शान मानी जाती है। वहीं विजय देवरकोंडा ने सफेद धोती के साथ बोल्ड रेड रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है और गोल्ड जूलरी के साथ अपने ट्रेडिशनल ग्रूम लुक को कंप्लीट किया है। दोनों का ट्रेडिशनल अवतार फैंस को खूब पसंद आ रहा है।

दोस्ती से शादी तक का सफर

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा पिछले 6 साल से ज्यादा समय से एक-दूसरे को जानते हैं। दोनों ने साथ में एक फिल्म में काम किया था, जिसमें उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदली। कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अब दोनों ने अपने रिश्ते को शादी का नाम दे दिया है।

