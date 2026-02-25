सिंपल कुर्ते और चप्पल में दिखी मुकेश अंबानी की छोटी बहू, सादगी के मुरीद हुए लोग

नारी डेस्क: भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी अपनी बेटी ईशा अंबानी, बेटे अनंत अंबानी और बहू राधिका मर्चेंट के साथ हाल ही में उदयपुर में एक मंदिर में पूजा करने गया था। परिवार कोकिलाबेन अंबानी का 92वां जन्मदिन मनाने के लिए राजस्थान के नाथद्वारा में था। मंदिर जाने के लिए ईशा और राधिका दोनों ने सिंपल कॉटन सूट पहना था, जबकि मुकेश अंबानी और अनंत ने सिंपल कुर्ता-पायजामा सेट पहना था। आइए उनके ट्रेडिशनल आउटफिट्स पर डालते हैं एक नजर।

राधिका मर्चेंट ने अनंत अंबानी के साथ उदयपुर मंदिर जाने के लिए लेमन-येलो कॉटन सूट सेट पहना था। इस ट्रेडिशनल आउटफिट में गोल नेकलाइन वाला कुर्ता, पूरी लंबाई की शीयर स्लीव्स, साइड स्लिट्स, फिटेड सिल्हूट और घुटनों तक का हेम है। मिनिमल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी और मिनिमल सीक्विन एम्बेलिशमेंट डिज़ाइन डिटेल्स को पूरा करते हैं। राधिका ने इस सूट सेट को मैचिंग कॉटन पैंट के साथ पहना था जिसमें ऑर्गेंजा लाइनिंग, मिनिमल एम्ब्रॉयडरी, स्कैलप्ड हेम और स्ट्रेट-लेग फिट था। आखिर में, उन्होंने अपने कंधों पर मैचिंग, स्कैलप-बॉर्डर वाला दुपट्टा डालकर लुक को पूरा किया, जिस पर मिनिमल थ्रेडवर्क था। ढीले, साइड-पार्टेड बाल, एक लग्ज़री घड़ी, ब्रेसलेट, एक बिंदी, कोल्हापुरी सैंडल और मिनिमल मेकअप ने स्टाइलिंग को पूरा किया।

इस बीच, अनंत अंबानी ने अपनी पत्नी के साथ नेवी-ब्लू कुर्ता सेट पहना। इसमें भारी कढ़ाई वाली नेहरू जैकेट, सिल्क की पूरी आस्तीन का कुर्ता और मैचिंग चूड़ीदार पैंट के साथ स्लिप-ऑन सैंडल हैं। दूसरी तरफ, ईशा अंबानी को अपने पिता मुकेश अंबानी के साथ उदयपुर के मंदिर से बाहर निकलते देखा गया। उन्होंने हल्के नीले रंग का बांधनी स्टाइल का कुर्ता पहना था जिसमें हल्के गुलाबी रंग की प्रिंटेड लाइनें, बॉर्डर पर गोटा पट्टी की कढ़ाई, सीक्विन वर्क, पूरी लंबाई की आस्तीन, साइड स्लिट और आरामदायक फिट था।



ईशा ने कुर्ते को रानी पिंक फ्लेयर्ड पैंट और डुअल-टोन लाइट पिंक और येलो कॉटन दुपट्टे के साथ पेयर किया, जिसे उन्होंने अपने कंधों पर डाला। उन्होंने इस सिंपल आउटफिट को ढीले बालों, एम्ब्रॉयडरी वाली जूतियों और मिनिमल ग्लैम के साथ स्टाइल किया। इस बीच, मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी को एक सिंपल व्हाइट कुर्ता पजामा सेट में कम्प्लीट किया, जिसमें फुल-स्लीव कॉटन कुर्ता और चूड़ीदार पैंट थे। उन्होंने कुर्ते को डीप ब्राउन कलर की नेहरू जैकेट, मैचिंग सिल्क पॉकेट स्क्वायर और कोल्हापुरी सैंडल के साथ लेयर किया। लोगें को अंबानी परिवार का यह सिंपल और सौबर अंदाज बेहद पसंद आया।

