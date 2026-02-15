भांजे की शादी में Nita Amabni के ठाठ, करोड़ो की Jewelry- Blouse भी खास

नारी डेस्क : अंबानी परिवार की शादियों में हमेशा फैशन और भव्यता का संगम देखने को मिलता है। हाल ही में, धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के सबसे बड़े पोते, मुकेश अंबानी के भतीजे विक्रम सालगांवकर की शादी में नीता अंबानी ने अपने शानदार साड़ी लुक से सबका ध्यान खींचा।

चमकीली नारंगी साड़ी में ग्लैमर

नीता अंबानी ने चमकीले नारंगी रंग की साड़ी पहनी, जिस पर बारीक सुनहरी कढ़ाई और जरी व सीक्वेंस की कारीगरी थी। पल्लू गहरे बैंगनी रंग का और भारी जरी, हाथ की कढ़ाई और सीक्वेंस से सजा था, जो पूरे लुक को शाही और भव्य बनाता था। उन्होंने इसे क्लासिक सीधे पल्लू स्टाइल में पहना और मैचिंग बैंगनी ब्लाउज के साथ एथनिक एलिगेंस को और उभार दिया।

हीरे और पन्ना ज्वेलरी से स्टाइल को किया कंप्लीट

नीता अंबानी ने अपनी लुक को दो परतों वाले हरे पन्ना के हार, जिसमें चमचमाते हीरों से जड़ा ऊंचा पेंडेंट था, के साथ सजाया। इसके अलावा उन्होंने मैचिंग स्टेटमेंट इयररिंग्स, मांग टीका और हीरे की चूड़ियां पहनकर अपनी शाही और भव्य शैली को पूरा किया।

संतुलित और आकर्षक मेकअप

नीता का मेकअप न्यूड आईशैडो, विंग्ड आईलाइनर, मस्कारा लगी पलकें, गुलाबी गाल, हाईलाइटर और गुलाबी लिपस्टिक का संतुलित मिश्रण था। बाल बीच की मांग से सलीके से बंधे, माथे पर छोटी काली बिंदी के साथ उनका लुक और भी ग्लैमरस लग रहा था।

रानी गुलाबी साड़ी में भी नजर आईं स्टाइलिश

शादी के पहले ही दिन नीता ने रानी गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर सबका ध्यान खींचा था। इस साड़ी पर भी बारीक सोने और सीक्वेंस की कढ़ाई की गई थी और इसे पारंपरिक गुजराती स्टाइल में पहना गया। उन्होंने भारी सोने का ब्लाउज, स्लीक साइड-पार्टेड बन और सिग्नेचर रोज़-पिंक लिपस्टिक के साथ अपने भव्य एथनिक लुक को और निखारा। नीता अंबानी की शादी में साड़ियों और ज्वेलरी का चयन हर बार फैशन और परंपरा का बेजोड़ संगम पेश करता है। उनका ये लुक एथनिक फैशन के शौकीनों के लिए परफेक्ट स्टाइल इंस्पिरेशन है।