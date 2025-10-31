31 OCTFRIDAY2025 5:10:31 PM
Nari

डायबिटीज मरीजों को बिलकुल नहीं खानी चाहिए ये दाल, खाते ही बढ़ जाएगा Sugar Level

  • Edited By Monika,
  • Updated: 31 Oct, 2025 12:59 PM
डायबिटीज मरीजों को बिलकुल नहीं खानी चाहिए ये दाल, खाते ही बढ़ जाएगा Sugar Level

नारी डेस्क : शुगर (Diabetes) एक ऐसी बीमारी है जो केवल शरीर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। स्वस्थ जीवन के लिए यह बेहद जरूरी है कि शुगर के मरीज अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखें। मधुमेह में खानपान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ खाद्य पदार्थ शुगर के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनमें से एक है मसूर दाल, जिसे बिना सावधानी के खाने पर यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। जानें मसूर दाल क्यों खतरनाक है?

उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI)

मसूर दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत उच्च होता है, यानी इसे खाने के बाद रक्त में शुगर तेजी से बढ़ती है। अचानक शुगर बढ़ने से शरीर पर नकारात्मक असर पड़ता है और मधुमेह (Diabetes) के मरीजों के लिए यह गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए शुगर के मरीजों को मसूर दाल का सेवन सावधानी और नियंत्रित मात्रा में ही करना चाहिए।

PunjabKesari

रक्त शर्करा का असंतुलन (Blood Sugar Imbalance)

मसूर दाल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जिससे रक्त शर्करा असंतुलित हो सकती है। लंबे समय तक इसका सेवन मधुमेह की स्थिति को और गंभीर बना सकता है, इसलिए शुगर के मरीजों को इसे सावधानीपूर्वक और नियंत्रित मात्रा में ही खाना चाहिए।

यें भी पढ़ें : किचन में रखा ये मसाला सर्दियों में कई रोगों से बचाए, शरीर को रखे गर्म और जमी चर्बी गलाए

पाचन में कठिनाई

मसूर दाल को पचाना कभी-कभी कठिन हो सकता है, खासकर अगर इसे सही तरीके से न पकाया जाए। पाचन में यह कठिनाई रक्त शर्करा के स्तर को और बढ़ा सकती है, इसलिए शुगर के मरीजों को इसे सावधानी और सही तरीके से पकाकर ही खाना चाहिए।

PunjabKesari

क्या शुगर के मरीजों को मसूर दाल बिल्कुल नहीं खानी चाहिए?

हर व्यक्ति का शरीर अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है।
अगर ब्लड शुगर नियंत्रित नहीं है या मसूर दाल खाने के बाद शुगर बढ़ती है, तो इसका सेवन कम करना चाहिए।
अगर इसे खाने की इच्छा हो, तो बहुत कम मात्रा में और सही तरीके से पकाकर ही खाएं।

यें भी पढ़ें : आपकी नॉर्मल Coffee बन जाएगी अमृत समान, डॉक्टर ने बताया कॉफी बनाने का सही तरीका

शुगर मरीजों के लिए मसूर दाल का सेवन सुरक्षित बनाने के उपाय

कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली दालें चुनें: जैसे छोले, मूंग दाल, उड़द दाल, जो ब्लड शुगर पर कम असर डालती हैं।

दाल को सही तरीके से पकाएं: दाल को पकाने से पहले अच्छी तरह भिगोएं। कम तेल और हल्के मसालों के साथ पकाएं।

पर्याप्त पानी पिएं: दाल खाने के बाद पर्याप्त पानी पीने से शुगर नियंत्रित रखने में मदद मिलती है।

PunjabKesari

मसूर दाल शुगर के मरीजों के लिए सावधानीपूर्वक सेवन करने वाली चीज़ है। इसके उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स और पाचन पर प्रभाव के कारण यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है, जिससे मधुमेह की स्थिति गंभीर हो सकती है। शुगर के मरीज इसे बहुत कम मात्रा में और सही तरीके से ही खाएं, और डॉक्टर की सलाह के बिना इसे नियमित रूप से न खाएं।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it