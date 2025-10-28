28 OCTTUESDAY2025 10:47:35 PM
किचन में रखा ये मसाला सर्दियों में कई रोगों से बचाए, शरीर को रखे गर्म और जमी चर्बी गलाए

  • Edited By Monika,
  • Updated: 28 Oct, 2025 07:13 PM
किचन में रखा ये मसाला सर्दियों में कई रोगों से बचाए, शरीर को रखे गर्म और जमी चर्बी गलाए

नारी डेस्क : सर्दियों का मौसम अब धीरे-धीरे नज़दीक आ रहा है। ठंडी सुबह-शाम में खांसी, जुकाम, गले में खराश और बुखार जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इनसे बचाव के लिए अक्सर लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन आपके किचन में मौजूद दालचीनी (Dalchini) इन समस्याओं से बचाव और स्वास्थ्य सुधार दोनों में मदद कर सकती है। दालचीनी एक भूरे रंग की, छोटी-छोटी लकड़ी जैसी खुशबूदार जड़ी-बूटी है। यह सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी देती है।

शरीर को रखे अंदर से गर्म और बीमारियों से बचाए

सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में दालचीनी पाउडर मिलाकर पीने से शरीर को अंदर से गर्मी मिलती है और ठंड के मौसम में खांसी-जुकाम, गले में खराश जैसी समस्याओं से बचाव होता है।

ब्लड शुगर और पाचन में मदद

दालचीनी में मौजूद पॉलीफेनोल्स इंसुलिन के कामकाज को बेहतर बनाते हैं। रोजाना एक चुटकी दालचीनी का सेवन ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है, शरीर की सूजन कम करती है और दिनभर ऊर्जा बनाए रखती है।

फैट बर्निंग और मेटाबॉलिज्म बढ़ाए

दालचीनी मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और भूख को नियंत्रित रखती है। गुनगुने पानी में नींबू, शहद और दालचीनी मिलाकर पीने से फैट बर्निंग तेज होती है और पेट की जमी चर्बी धीरे-धीरे घटती है।

खांसी-जुकाम और गले की परेशानी में राहत

दालचीनी में एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं। तुलसी और अदरक के साथ इसे उबालकर पीने से गले की खराश और दर्द में आराम मिलता है। यह खांसी-जुकाम से राहत देने में भी मदद करती है।

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

दालचीनी और शहद का पेस्ट चेहरे पर लगाने से मुंहासे और ब्लैकहेड्स कम होते हैं। वहीं दालचीनी और नारियल तेल से बालों की मालिश करने पर बाल मजबूत, घने और स्वस्थ बनते हैं।

दिल और ब्लड प्रेशर के लिए हेल्दी

दालचीनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इससे हृदय रोगों का खतरा भी कम हो सकता है।

सावधानियां: दालचीनी का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। ज्यादा सेवन से शरीर को नुकसान हो सकता है।
 

