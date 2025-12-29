30 DECTUESDAY2025 10:13:46 AM
बढ़ने से पहले ही टूट जाते हैं नाखून तो शरीर में इन चीजों की कमी

नारी डेस्कः हमारी सेहत का हाल हमारे शरीर के अंग ही बताने लगते हैं। अगर नाखून बढ़ने से पहले ही टूटने लगते हैं या कमजोर दिखाई देते हैं तो यह अक्सर शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी को दर्शाता है। चलिए आपको बताते हैं कि नाखून कमजोर होने या कच्चे होकर टूट जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। 

1. प्रोटीन की कमी

नाखून मुख्य रूप से केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं।
प्रोटीन की कमी से नाखून पतले और जल्दी टूटने लगते हैं।
स्रोत: अंडे, दूध, दही, पनीर, मांस, दालें।

2. जिंक (Zinc) की कमी

जिंक शरीर में नाखूनों की मजबूती और विकास के लिए जरूरी है।
कमी होने पर नाखून पर सफेद धब्बे और टूट-फूट दिखाई देती है।
स्रोत: कद्दू के बीज, मूंगफली, पालक, मांस।

3. आयरन (Iron) की कमी

आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया हो सकता है, जिससे नाखून कमजोर और भुरभुरा हो जाते हैं।
स्रोत: हरी सब्जियां, राजमा, सोयाबीन, मीट।
4. विटामिन B समूह (विशेषकर B7/बायोटिन)

बायोटिन नाखूनों को टूटने और भंगुर होने से बचाता है।
स्रोत: अंडा, दूध, बादाम, ओट्स।

5. कैल्शियम और विटामिन D की कमी

कैल्शियम नाखूनों की कठोरता के लिए जरूरी है।
विटामिन D कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है।
स्रोत: दूध, पनीर, अंडा, सूरज की रोशनी।

6. ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी

नाखूनों में नमी बनाए रखने और उन्हें टूटने से बचाने में मदद करता है।
स्रोत: अलसी के बीज, अखरोट, मछली।

याद रखें ये बातें

पर्याप्त पानी पिएं और नाखूनों को मॉइस्चराइज़ रखें।
नाखूनों पर जोर देने वाली आदतें (जैसे काटना, घिसना) कम करें।
यदि लगातार नाखून कमजोर हैं, तो डॉक्टर से खून की जाँच कराएं।

