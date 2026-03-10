"सस्ता खाना लग्ज़री नहीं होना चाहिए..." राघव चड्ढा ने फिर उठाया एयरपोर्ट पर सस्ते खाने का मुद्दा

नारी डेस्क: आम आदमी पार्टी के MP राघव चड्ढा ने सरकार से अपील की कि वह देश भर के सभी एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे शुरू करे और हवाई यात्रियों को सस्ता खाना आसानी से मिल सके, इसके लिए डिपार्चर एरिया के अंदर आउटलेट्स को दूसरी जगह ले जाए। X पर एक पोस्ट में, चड्ढा ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा राज्यसभा में उठाया और एयरपोर्ट पर कम कीमत पर खाना और ड्रिंक्स देने के मकसद से उड़ान यात्री कैफे शुरू करने के सरकार के कदम का स्वागत किया।

Today, I made another intervention in Parliament about Udaan Yatri Cafes at airports.



Air travellers have long complained about the high cost of food at airports. I had raised this issue in Parliament earlier and appreciate the Government’s initiative to start Udaan Yatri Cafes… pic.twitter.com/9csMUpQPew — Raghav Chadha (@raghav_chadha) March 9, 2026

चड्ढा ने अपने पोस्ट में लिखा- "आज, मैंने संसद में उड़ान यात्री के बारे में एक और बात कही एयरपोर्ट पर कैफ़े। हवाई यात्री लंबे समय से एयरपोर्ट पर खाने की ज़्यादा कीमत की शिकायत करते रहे हैं," । उन्होंने सरकार की पहल की तारीफ़ की लेकिन इस स्कीम को और असरदार बनाने के लिए दो खास सुधार सुझाए। चड्ढा के मुताबिक, भारत में 150 से ज़्यादा ऑपरेशनल एयरपोर्ट होने के बावजूद यह सुविधा देने वाले एयरपोर्ट की संख्या सीमित है। उन्होंने कहा- "अभी, भारत में लगभग 150+ एयरपोर्ट हैं लेकिन सिर्फ़ 10 से 12 एयरपोर्ट पर ही उड़ान यात्री कैफ़े हैं। इन कैफ़े को देश भर के सभी एयरपोर्ट तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि हर यात्री को सस्ता खाना मिल सके,"।



AAP MP ने यह भी बताया कि कैफे अभी प्री-चेक-इन एरिया में हैं, जिससे उन यात्रियों तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है जो सिक्योरिटी चेक पूरा करने के बाद अपना ज़्यादातर समय इंतज़ार में बिताते हैं। उन्होंने कहा- "उड़ान यात्री कैफ़े आदर्श रूप से चेक-इन और सिक्योरिटी के बाद, डिपार्चर एरिया के अंदर होने चाहिए, जहां यात्री अपना समय बिताते हैं। अपनी फ़्लाइट में चढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है और चाय या नाश्ता खरीदने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है।" AAP MP ने ज़ोर दिया कि एयरपोर्ट पर सही दाम पर खाना मिलने को प्रीमियम सर्विस के बजाय बेसिक सुविधा माना जाना चाहिए।चड्ढा ने आगे कहा- "एयरपोर्ट पर सस्ता खाना लग्ज़री नहीं होना चाहिए। यह यात्रियों के लिए एक बेसिक सुविधा है।"