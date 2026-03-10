10 MARTUESDAY2026 2:56:04 PM
Life Style

युद्ध के कारण कई शहरों में LPG सिलेंडर की किल्लत, बंद हाे सकते हैं होटल और रेस्टोरेंट

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 10 Mar, 2026 08:41 AM
युद्ध के कारण कई शहरों में LPG सिलेंडर की किल्लत, बंद हाे सकते हैं होटल और रेस्टोरेंट

नारी डेस्क: कमर्शियल LPG सिलेंडर की अचानक कमी से पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में चिंता की लहर दौड़ गई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर सप्लाई ठीक नहीं हुई तो कुछ ही दिनों में खाने की दुकानें बंद हो सकती हैं। इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि इस रुकावट ने मुंबई और बेंगलुरु में कामकाज पर असर डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के हमलों के बाद चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी ग्लोबल सप्लाई में रुकावटों के बीच होटल और रेस्टोरेंट कुकिंग गैस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
 

यह भी पढ़ें:  इस बार शुभ दुर्लभ में होगी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत
 

बंद करने पड़ सकते हैं रेस्टोरेंट

इंडिया होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी ने कहा कि कमी तेज़ी से फैल रही है और जल्द ही यह सेक्टर ठप हो सकता है। उन्होंने कहा- “अगर यह कमी जारी रही तो अगले दो दिनों में मुंबई के सभी रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएंगे।” उन्होंने यह भी बताया कि एसोसिएशन ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखा है और महाराष्ट्र के सिविल सप्लाई मंत्री छगन भुजबल के संपर्क में है। उन्होंने कहा- “आज से हमारे 10-20 प्रतिशत सदस्यों को दिक्कत हो रही है। कल तक यह 60 प्रतिशत हो जाएगी। परसों तक, रेस्टोरेंट पर इसका 100 प्रतिशत असर पड़ेगा, जिससे उन्हें बंद करना पड़ेगा।”

मच गई है अफरा- तफरी

रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि रविवार से कमर्शियल LPG सप्लाई काफी हद तक बंद हो गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर बुकिंग के बाद दो से आठ दिनों तक डिलीवरी में देरी का सामना कर रहे हैं। मुलुंड में होटल सागर चलाने वाली अन्नू शेट्टी ने कहा कि कमर्शियल सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है। सप्लाई की कमी से घरों में भी घबराहट फैल गई है। जिन कस्टमर्स के पास डुअल डोमेस्टिक कनेक्शन हैं, वे रिफिल बुक करने के लिए दौड़ पड़े हैं, जिससे डीलर आउटलेट्स पर लंबी लाइनें लग गई हैं और देरी हो रही है। डीलरों का कहना है कि इस कमी से कुछ कमर्शियल यूज़र्स ब्लैक मार्केट से सब्सिडी वाले डोमेस्टिक सिलेंडर की गैर-कानूनी खरीद की ओर बढ़ सकते हैं, वे चेतावनी देते हैं कि यह तरीका खतरनाक है।
 

यह भी पढ़ें:    घुटने के दर्द ने कर दिया है परेशान? तो ये है उसका देसी और असरदार इलाज
 

 कर्नाटक में भी होटल बंद

डोमेस्टिक 14.2 kg सिलेंडर अभी भी उपलब्ध हैं, लेकिन डिलीवरी का समय काफी बढ़ गया है। यह स्थिति कर्नाटक में भी आई है, जहां बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि कमर्शियल LPG सप्लाई अचानक रुकने से 10 मार्च से होटल के कामकाज पर असर पड़ सकता है। एसोसिएशन ने एक बयान में कहा- “चूंकि गैस सप्लाई बंद हो गई है, इसलिए होटल बंद रहेंगे।” ग्रुप ने कहा कि इस रुकावट से आम लोग, स्टूडेंट और मेडिकल प्रोफेशनल प्रभावित होंगे जो रोज़ाना के खाने के लिए होटलों पर निर्भर हैं। एसोसिएशन के ऑनरेरी प्रेसिडेंट पी सी राव ने कहा कि अगर कमी जारी रही तो होटल मालिकों के पास काम रोकने के अलावा कोई चारा नहीं है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it