युद्ध के बीच CBSE ने लिया बड़ा फैसला, टाल दिए 10वीं और 12वीं के कई एग्जाम

नारी डेस्क: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने क्लास 10 और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए 3 मार्च, 2026 को होने वाली बोर्ड परीक्षाएं टाल दी हैं। बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए क्लास 10 और 12 की CBSE परीक्षा की बदली हुई तारीखों की घोषणा की है। खबर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से शेड्यूल में बदलाव किया गया है।



बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये पेपर प्रशासनिक कारणों से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। बोर्ड ने नई डेटशीट जारी कर दी है और स्कूलों को भी जानकारी देने के निर्देश दे दिए गए हैं। CBSE के मुताबिक क्लास 10 की रीशेड्यूल की गई परीक्षाएं अब 11 मार्च, 2026 को होंगी, जबकि क्लास 12 की रीशेड्यूल की गई परीक्षाएं 10 अप्रैल, 2026 को होंगी। इसके अलावा 5 मार्च को होने वाली परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं।



CBSE एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने कहा- "मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE में मौजूदा हालात की वजह से बोर्ड ने 5 मार्च को होने वाली क्लास 10, 12 की परीक्षाएं टालने का फैसला किया है।" भारद्वाज ने आगे कहा कि नई तारीखें बाद में बताई जाएंगी, और आगे की परीक्षाओं के लिए 5 मार्च को हालात का रिव्यू किया जाएगा। यह तब हुआ जब शनिवार को इज़राइल और अमेरिका के ईरान पर किए गए एक बड़े हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई। रविवार को उनकी मौत की पुष्टि हुई।

