10 MARTUESDAY2026 2:38:24 PM
Life Style

फोटो देखकर इस बच्ची को मिला था फिल्म का ऑफर, आज बॉलीवुड की बड़ी स्टार हैं ये एक्ट्रेस

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 03 Mar, 2026 01:35 PM
फोटो देखकर इस बच्ची को मिला था फिल्म का ऑफर, आज बॉलीवुड की बड़ी स्टार हैं ये एक्ट्रेस

नारी डेस्क: आज हम बात कर रहे हैं श्रद्धा कपूर की, जो बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर और मेहनती एक्ट्रेस में से एक हैं। उनका करियर सोशल मीडिया से शुरू हुआ था, और आज वे बड़े-बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं। श्रद्धा कपूर का जन्म 3 मार्च 1987 को मुंबई में हुआ था। वे मशहूर अभिनेता शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरे की बेटी हैं। उनके परिवार का बॉलीवुड से गहरा नाता रहा है, इसलिए छोटी उम्र से ही श्रद्धा को अभिनय, संगीत और कला में दिलचस्पी थी।

बॉलीवुड में कदम

श्रद्धा की पहली फिल्म ‘तीन पत्ती’ (2010) थी, जिसमें उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, बेन किंग्सले और आर. माधवन जैसे बड़े सितारे भी थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन यह श्रद्धा के करियर की पहली सीढ़ी साबित हुई। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में श्रद्धा को फेसबुक पर उनकी तस्वीरें देखकर रोल का ऑफर मिला था। प्रोड्यूसर अंबिका हिन्दुजा ने उन्हें फेसबुक पर देखा और उनके भाई से संपर्क कर उनसे मिलने का फैसला किया। श्रद्धा ने ऑडिशन दिया और उन्हें रोल मिल गया। यह मौका उनके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था।

संघर्ष भरे शुरुआती साल

‘तीन पत्ती’ के बाद श्रद्धा ने 2011 में ‘लव का द एंड’ में काम किया। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन श्रद्धा ने अपने अभिनय की छाप छोड़ दी। शुरुआती सालों में उन्होंने कई रोल्स के लिए ऑडिशन दिए और लगातार मेहनत करती रही।

बड़ा ब्रेक – आशिकी 2

श्रद्धा को बड़ा ब्रेक 2013 में मिला, जब उन्होंने मोहित सूरी की रोमांटिक फिल्म ‘आशिकी 2’ में मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटे शहर की सिंगर का किरदार निभाया। फिल्म ने दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से सराहना हासिल की। इस फिल्म की सफलता ने श्रद्धा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए कई अवॉर्ड्स में नॉमिनेशन दिलाए।

ये भी पढ़ें:  रश्मिका और विजय की शादी के बाद पहली होली, कैसे मनाई फिल्मी सितारों ने अपनी रंगों वाली शुरुआत

करियर की और सफलताएं

‘आशिकी 2’ के बाद श्रद्धा ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे ‘एक विलेन’, ‘एबीसीडी 2’, ‘बागी’, ‘हाफ गर्लफ्रेंड’। कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं, तो कुछ में उनका अभिनय सबकी तारीफ बटोरने वाला रहा। उन्होंने हर भूमिका में मेहनत और खुद की अलग पहचान बनाई।

हालिया हिट और आज का मुकाम

समय के साथ श्रद्धा का करियर और मजबूत हुआ। उन्हें बड़ी हिट्स मिलीं, जैसे ‘स्त्री’, ‘छिछोरे’, ‘तू झूठी मैं मक्कार’, और 2024 में आई ‘स्त्री 2’, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। इन सफलताओं की वजह से श्रद्धा कपूर आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं। श्रद्धा कपूर की कहानी साबित करती है कि मेहनत, टैलेंट और सही मौके से किसी भी कलाकार का करियर चमक सकता है। फेसबुक पर उनकी एक फोटो ने उन्हें बॉलीवुड तक पहुंचा दिया, और आज वे बड़े स्टार्स के बीच अपनी पहचान बना चुकी हैं।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it