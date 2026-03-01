01 MARSUNDAY2026 10:11:38 PM
7 तस्वीरों में प्रियंका ने दिखाया क्या होता है असली स्टाइल, हर लुक में दिखा कॉन्फिडेंस

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 01 Mar, 2026 04:15 PM
 नारी डेस्क: प्रियंका चोपड़ा का फैशन सेंस हमेशा चर्चा में रहता है। उम्र बढ़ने के साथ उनका स्टाइल और भी निखरता जा रहा है। इन दिनों अपनी फिल्म ‘द ब्लफ’ के प्रमोशनल इवेंट्स में प्रियंका ने एक से बढ़कर एक ग्लैमरस लुक अपनाए हैं। हाल ही में सामने आई तस्वीरों में वह चार अलग-अलग अंदाज में नजर आईं और हर बार अपने स्टाइल, कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड से फैंस का दिल जीत लिया। चाहे पावरफुल बॉस लेडी लुक हो या ग्लैमरस लेस ड्रेस, प्रियंका ने हर आउटफिट को पूरे आत्मविश्वास और ग्रेस के साथ कैरी किया। आइए आसान भाषा में उनके इन खास लुक्स के बारे में जानते हैं।

जब बनीं ‘बॉस लेडी’

एक लुक में प्रियंका पावर ड्रेसिंग स्टाइल में नजर आईं। उन्होंने डीप नेकलाइन और कॉर्सेट फिटिंग वाली जैकेट पहनी, जो उनकी वेस्ट लाइन को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही थी। जैकेट के साइड में लेस-अप डिटेल और पेपलम कट ने इसे और स्टाइलिश बना दिया। इसके साथ उन्होंने स्लिम फिट ट्राउजर पहना, जिससे पूरा लुक क्लीन और पॉलिश्ड नजर आया। थाई-हाई ब्लैक बूट्स, सनग्लासेस और लेयर्ड गोल्ड चेन ने उनके बॉसी अवतार को और दमदार बना दिया। इस लुक में वह पूरी तरह आत्मविश्वासी और मॉडर्न महिला की झलक दे रही थीं।

PunjabKesari

लेस मैक्सी ड्रेस में दिखा ग्लैमरस अंदाज

दूसरे लुक में प्रियंका ने ब्लैक लेस मैक्सी ड्रेस पहनी, जो शीयर फैब्रिक से बनी थी। इस ड्रेस में रफल डिटेलिंग और फ्लोर लेंथ डिजाइन था, जो इसे बेहद एलिगेंट बना रहा था। ड्रेस के अंदर उन्होंने न्यूड बॉडीसूट पहना था, जिससे लुक बैलेंस्ड और क्लासी दिखा। उन्होंने इसके ऊपर ब्लैक लॉन्ग फर कोट कैरी किया, जिससे रेड कार्पेट वाइब्स आ गईं। जूलरी को उन्होंने मिनिमल रखा और हाई हील्स के साथ लुक को कंप्लीट किया। खुले सॉफ्ट वेवी बालों में उनका अंदाज बेहद स्टनिंग लगा।

ये भी पढ़ें:   ससुराल पहुंचते ही रश्मिका मंदाना का भव्य स्वागत, सास ने पकड़ा हाथ और कराया गृह प्रवेश

ऑल व्हाइट लुक में एलिगेंस

प्रियंका ने एक ऑल व्हाइट आउटफिट भी पहना, जिसमें ओवरसाइज्ड फिट शर्ट और वाइट ट्राउजर शामिल था। शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड कर उन्होंने इसे कैजुअल लेकिन क्लासी टच दिया। कमर पर बांधा गया क्रोशिया टेक्सचर वाला रैप पीस इस लुक की खासियत रहा। इस छोटे से स्टाइल एलिमेंट ने सिंपल शर्ट-ट्राउजर को भी फैशनेबल बना दिया। न्यूड पॉइंटेड हील्स और हल्की गोल्ड जूलरी के साथ उनका यह लुक बेहद एलिगेंट लगा।

PunjabKesari

रेड ड्रेस में दिखा कातिलाना अंदाज

प्रियंका का रेड लुक भी काफी चर्चा में रहा। ऑफ-शोल्डर डिजाइन और कॉर्सेट फिटिंग वाली इस ड्रेस में उनका फिगर शानदार नजर आया। वेस्ट पर डोरी से बांधी गई बेल्ट ने आउटफिट को खास स्टाइल दिया। स्कर्ट में छोटी-छोटी प्लीट्स और फ्लेयर ने ड्रेस को फ्लोइ और ग्रेसफुल बना दिया। उन्होंने इसे मिनिमल जूलरी, छोटे गोल्डन हूप्स, ब्लैक सनग्लासेस और टोपी के साथ स्टाइल किया। रेड ग्लॉसी लिप्स और सॉफ्ट वेवी हेयर ने पूरे लुक को और आकर्षक बना दिया।

प्रियंका जैसा स्टाइल पाने के आसान टिप्स

अगर आप भी प्रियंका की तरह स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले, वही आउटफिट चुनें जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल महसूस करें। स्टाइल के साथ आराम भी जरूरी है। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा एक्सेसरी है। अगर आप आत्मविश्वास से भरी होंगी, तो सिंपल ड्रेस भी खास लगने लगेगी।

PunjabKesari

तीसरा, जूलरी को जरूरत से ज्यादा न पहनें। कभी-कभी कम जूलरी भी ज्यादा प्रभाव डालती है।चौथा, हेयर और मेकअप को आउटफिट के अनुसार बैलेंस रखें। ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की बजाय सॉफ्ट और क्लासी लुक अपनाएं।प्रियंका चोपड़ा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली स्टाइल सिर्फ कपड़ों में नहीं, बल्कि उन्हें कैरी करने के अंदाज में होता है। हर लुक में उनका आत्मविश्वास और ग्रेस साफ नजर आता है।  

