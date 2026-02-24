01 MARSUNDAY2026 10:15:55 PM
रियलिटी शो Splitsvilla 7 फेम मयंक पवार का हुआ निधन, फैंस बोले- नहीं हो रहा यकीन

  • Updated: 24 Feb, 2026 05:18 PM
रियलिटी शो Splitsvilla 7 फेम मयंक पवार का हुआ निधन, फैंस बोले- नहीं हो रहा यकीन

नारी डेस्क: स्प्लिट्सविला सीजन 7 फेम मयंक पवार का निधन हो गया है। यह खबर उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की गई, जिसमें लिखा था- "एक भाई, एक चैंपियन, एक मेंटर और कई लोगों के लिए प्रेरणा। मयंक पवार हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।" उनके अचानक निधन से रियलिटी टीवी के फैंस और फिटनेस के शौकीन लोग हैरान हैं। मयंक एक सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर होने के साथ-साथ सात बार मिस्टर इंडिया के टाइटल होल्डर और एक बार मिस्टर इंडिया विनर भी रहे थे।

PunjabKesari
उनकी मौत का कारण अभी तक पता नहीं चला है। बताया जा रहा है कि  शोक सभा बुधवार, 25 फरवरी  को वाल्मीकि मंदिर, संगम पार्क, राणा प्रताप बाग में शाम 5 बजे से 6 बजे तक होगी। मयंक की मौत के बारे में सुनने के बाद, एक यूज़र ने कमेंट किया, "… कुछ दिन पहले मैं उसकी स्प्लिट्सविला 7 की जर्नी देख रहा था। सच में यकीन नहीं हो रहा। पूरे स्प्लिट्सविला सीज़न में उससे ज़्यादा नेक इंसान नहीं देखा।" दूसरे ने लिखा- "शॉकिंग न्यूज़, यकीन नहीं होता।" 

PunjabKesari
एक यूज़र ने कहा, "बाहर से मस्कुलर दिखने का मतलब यह नहीं है कि आप हेल्दी हैं... बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट और स्टेरॉयड धीरे-धीरे अंदरूनी अंगों को खराब कर देते हैं।" स्प्लिट्सविला 7 में, जब मयंक को क्वीन ने एलिमिनेट किया, तो होस्ट सनी लियोनी की आंखों में आंसू आ गए थे। विला से जाने से पहले उन्होंने मयंक को प्यार से गले लगाया। मयंक अपनी मासूमियत और शांत व्यवहार के लिए जाने जाते थे। वह स्प्लिट्सविला में अपनी किलर बॉडी और पाउट के लिए भी मशहूर थे। अभी तक, स्प्लिट्सविला 7 के होस्ट सनी या निखिल में से किसी ने भी मयंक की मौत की खबर पर पब्लिकली कोई रिएक्शन नहीं दिया है।
 

