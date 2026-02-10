19 FEBTHURSDAY2026 1:22:52 AM
फिल्म जगत में पसरा मातम, छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाने वाले एक्टर का अचानक हुआ निधन

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 10 Feb, 2026 10:50 AM
नारी डेस्क: फिल्म जगत ने  एक हौनहार एक्टर को खो दिया।  एक्स चाइल्ड एक्टर ब्लेक गैरेट जो 2006 की हिट कॉमेडी फ़िल्म ‘हाउ टू ईट फ्राइड वर्म्स’ में अपने रोल के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे अब नहीं रहे। 33 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत हो गई। एक्टिंग से पूरी तरह दूर होने से पहले, वह चाइल्ड स्टार के तौर पर ‘बार्नीज़ कलरफुल वर्ल्ड, लाइव!’ नाम के एरिना शो में भी दिखे थे।
PunjabKesari

मां ने दी निधन की जानकारी

9 फरवरी, 2026 (ET) को, एक्टर की मां कैरल गैरेट ने TMZ को दिए एक बयान में कन्फर्म किया कि पूर्व एक्टर का निधन हो गया है। उन्होंने बताया कि ब्लेक का निधन 8 फरवरी, 2026 को 33 साल की उम्र में हुआ। कैरोल गैरेट ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ब्लेक की मौत किस वजह से हुई। उन्होंने आगे बताया कि परिवार अभी भी मेडिकल एग्ज़ामिनर से ऑटोप्सी के नतीजों का इंतज़ार कर रहा है। हालांकि, उन्होंने माना कि ब्लेक कथित तौर पर अपने शिंगल्स का इलाज करने के लिए खुद से दवा ले रहा था, जिससे उसकी मौत हो गई होगी। 


एक्टर ने छोड़ दिया था नशा 

न्यूज़ आउटलेट के साथ बातचीत में, कैरोल ने बताया कि ब्लेक पिछले हफ़्ते ओक्लाहोमा में बहुत ज़्यादा दर्द होने के बाद इमरजेंसी रूम में गया था। बाद में उन्हें शिंगल्स डायग्नोस हुआ। कैरोल गैरेट ने आगे बताया कि ब्लेक ने वायरल इन्फेक्शन के दर्द से निपटने के लिए शायद खुद से दवा ली होगी।  उन्हें लगता है कि ब्लेक की मौत खुद से इलाज करने की वजह से हुई एक दुखद दुर्घटना हो सकती है। कैरोल ने  बताया कि ब्लेक गैरेट पिछले तीन सालों से टुलसा में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे और नशा छोड़ने के बाद उन्होंने सच में सब कुछ बदल दिया।

PunjabKesari
छोटी उम्र में कमा लिया था नाम

ब्लेक गैरेट का जन्म 14 सितंबर 1992 को ऑस्टिन, टेक्सास में हुआ था। इस युवा एक्टर को बहुत कम उम्र से ही पता था कि उन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स का बहुत शौक है। ब्लेक ने कई लोकल प्रोडक्शन में काम करना शुरू किया और 8 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्हें इस काम से प्यार हो गया। इस युवा एक्टर का चाइल्ड एक्टर के तौर पर एक बिज़ी और शानदार करियर रहा है। उन्हें हाउ टू ईट फ्राइड वर्म्स से पहचान मिली, जिसमें उन्होंने थॉमस रॉकवेल की 1974 की बच्चों की किताब के कैरेक्टर 'प्लग' का रोल किया था। यह मूवी स्कूल में एक नए बच्चे, 'बिली' (ल्यूक बेनवर्ड) की कहानी है, जिसकी एक बुली, 'जो' (एडम हिक्स) से कहासुनी हो जाती है, और वह 10 कीड़े खाने की शर्त लगाता है।
 

