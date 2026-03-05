होली के दिन मशहूर  प्रोड्यूसर का हुआ निधन, पिता के जाने से एक्टर का हुआ बुरा हाल

नारी डेस्क: एक्टर करणवीर बोहरा के पिता और जाने-माने प्रोड्यूसर महेंद्र बोहरा का निधन हो गया है। अपने पिता के निधन पर दुख जताते हुए, करणवीर ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट लिखा। उन्होंने पोस्ट किया- "लव यू, डैड। मैं आपको शब्दों से ज़्यादा मिस करूंगा। जिसने भी अपने माता-पिता को खोया है, वह जानता है कि यह कैसा दर्द छोड़ जाता है। लेकिन इस दर्द में भी, मुझे यह जानकर शांति मिलती है कि आपने एक पूरी खूबसूरत ज़िंदगी जी। आप हमें वैसे ही छोड़कर गए जैसे आप हमेशा से चाहते थे... शांति से और बिना किसी तकलीफ के।

एक्टर ने आगे लिखा- आप कहते थे कि आप इस दुनिया से जूते पहनकर जाना चाहते हैं... और आप बिल्कुल वैसे ही गए मज़बूत। इज्ज़तदार, अपनी शर्तों पर।" करणवीर को अपने पिता से सीखी बातें याद आईं। उन्होंने आगे कहा- "आपने दीदी और मुझे वह सब कुछ सिखाया जो सच में मायने रखता है। उम्मीद बनाए रखना, चाहे ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। गिरने पर वापस उछलना। एनर्जी, पैशन और पॉजिटिविटी के साथ जीना। कभी हार न मानना। आपका जोश कभी रुकने वाला नहीं था, और आपने पक्का किया कि वह जोश मुझमें भी ज़िंदा रहे। आपने मुझे सपने देखना सिखाया -- एक प्रोड्यूसर का एक्टर बनना, अपना शॉट पूरा किए बिना सेट से कभी न जाना। आपने मुझे कुछ बनाना सिखाया। आपने मुझे दयालु होना सिखाया। आपने मुझे स्टाइल और ग्रेस के साथ रहना सिखाया, ठीक वैसे ही जैसे आपने किया। सिर्फ़ हमारे कपड़े पहनने के तरीके में ही नहीं, बल्कि लोगों के साथ हमारे बर्ताव के तरीके में भी।"



करण ने आगे लिखा- "हर एक इंसान जो आपके बारे में बोलता है, वही कहता है -- वह कितने अच्छे इंसान थे। और वे सही हैं। आप एक बहुत कम मिलने वाली आत्मा थे। दीदी और मुझे आप पर बहुत गर्व है और हम धन्य हैं। हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे कि मैं आपके बेटे के रूप में पैदा हुआ और वह आपकी बेटी पापा... मेरी जान, मेरा दिल तुझपे कुर्बान। हमेशा। और अब आप अपना अगला सफर जारी रखें, यह जानते हुए कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। #omnamahshivaya @mbohra56," करणवीर ने दुखी होकर कहा। महेंद्र बोहरा कई दशकों तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एक्टिव रूप से जुड़े रहे। उन्हें तेजा और टक्कर जैसी फिल्मों को सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था।

