01 MARSUNDAY2026 10:08:08 PM
Life Style

मशहूर कॉमेडियन की बेटी ने खुद को मारी गोली, सदमे में पूरा परिवार

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 25 Feb, 2026 10:51 AM
मशहूर कॉमेडियन की बेटी ने खुद को मारी गोली, सदमे में पूरा परिवार

नारी डेस्क: मशहूर कॉमेडियन और एक्टर पर दुखों का पहाड़ टूट गया है।  एमी-विनिंग एक्टर और 'ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग' स्टार मार्टिन शॉर्ट की बेटी कैथरीन हार्टले शॉर्ट का सोमवार शाम लॉस एंजिल्स में निधन हो गया।  खबर है कि 42 साल की सोशल वर्कर हॉलीवुड हिल्स में अपने घर पर मृत पाई गईं।  उनकी मौत खुद को गोली मारने से हुई।

PunjabKesari
शॉर्ट परिवार ने जताया दुख

लॉ एनफोर्समेंट सोर्स ने TMZ को कन्फर्म किया कि पुलिस सोमवार शाम 6 बजे के कुछ देर बाद हॉलीवुड हिल्स में उनके घर पहुंची, जहां उन्होंने खुद को गोली मारने से जान दे दी। वैराइटी को मिले एक रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए जारी एक स्टेटमेंट में, शॉर्ट परिवार ने गहरा दुख जताया। पोस्ट में लिखा-  "बहुत दुख के साथ हम कैथरीन हार्टले शॉर्ट के गुज़र जाने की खबर देते हैं,शॉर्ट परिवार इस नुकसान से बहुत दुखी है और इस समय प्राइवेसी चाहता है। कैथरीन सभी की प्यारी थीं और उन्हें दुनिया में लाई गई रोशनी और खुशी के लिए याद किया जाएगा।" 


मार्टिन शॉर्ट ने गोद ली थी बेटी

कैथरीन, मार्टिन शॉर्ट और उनकी गुज़र चुकी पत्नी एक्ट्रेस नैन्सी डोलमैन के गोद लिए हुए तीन बच्चों में सबसे बड़ी थीं। एक उन्होंने 2006 में NYU से साइकोलॉजी और जेंडर सेक्सुअलिटी स्टडीज़ में डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया, और फिर USC से सोशल वर्क में मास्टर्स किया। पीपल मैगज़ीन के मुताबिक, उनका करियर सेवा से जुड़ा था; उन्होंने UCLA के रेसनिक न्यूरोसाइकियाट्रिक हॉस्पिटल में काम किया और एक प्राइवेट प्रैक्टिस भी की। वह चैरिटी ब्रिंग चेंज टू माइंड की भी मुखर समर्थक थीं, जो मेंटल हेल्थ से जुड़े स्टिग्मा को खत्म करने पर फोकस करती थीं।

PunjabKesari
शॉर्ट ने झेला बेहद दर्द

शॉर्ट ने सिर्फ़ 12 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट में अपने बड़े भाई को खो दिया था। कई सालों तक कैंसर से लड़ने के बाद उनकी मां की मौत हो गई। दो साल बाद, उनके पिता - जो एक स्टील एग्जीक्यूटिव थे - की मौत हो गई। 20 साल की उम्र तक कॉमेडियन ने अपने तीनों भाईयों को खो दिया था। उनकी मौत के बारे में बात करते हुए, मार्टिन शॉर्ट ने द हॉलीवुड रिपोर्टर को बताया: "20 साल की उम्र में, मैं ज़िंदगी और मौत और दुख और नुकसान के बारे में ऐसी बातें जानता था जो मेरे किसी दोस्त को नहीं पता थीं। मुझे नहीं पता कि इससे मेरा क्या बिगड़ा। मैं बस यही सोच सकता हूँ कि इस तरह का ज़िंदगी का तनाव या तो आपको मज़बूत बनाता है या हरा देता है।"
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it