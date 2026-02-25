01 MARSUNDAY2026 9:55:57 PM
Life Style

थोड़ा दर्द है, लेकिन दीपिका कक्कड़ की सर्जरी सफल हुई,शोएब इब्राहिम ने दिया हेल्थ अपडेट

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 25 Feb, 2026 10:15 AM
थोड़ा दर्द है, लेकिन दीपिका कक्कड़ की सर्जरी सफल हुई,शोएब इब्राहिम ने दिया हेल्थ अपडेट

नारी डेस्क:  टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इन दिनों स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से गुजर रही थीं। हाल ही में उनके पेट में सिस्ट (गांठ) पाई गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी। इस खबर के सामने आते ही उनके फैंस काफी चिंतित हो गए थे। अब राहत की बात यह है कि दीपिका की सर्जरी सफल रही है। उनके पति और टीवी अभिनेता शोएब इब्राहिम ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को यह खुशखबरी दी।

शोएब ने क्या कहा?

शोएब ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि “अल्लाह की कृपा से और आप सबकी दुआओं से दीपिका का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। सब कुछ ठीक रहा। वह अब ठीक हैं, बस थोड़ा दर्द है। चिंता की कोई बात नहीं है। आप सभी की दुआओं के लिए दिल से शुक्रिया।” शोएब का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस भी राहत महसूस कर रहे हैं।

कैंसर से लड़ रहीं दीपिका के साथ शोएब ने भी झेला दर्द, पति के बर्थडे पर actress ने शेयर की सारे बातें

यूट्यूब व्लॉग में दी पूरी जानकारी

इंस्टाग्राम के अलावा शोएब ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग भी शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने सर्जरी से पहले और बाद की पूरी स्थिति बताई। वीडियो में सर्जरी से पहले शोएब थोड़े चिंतित नजर आए, लेकिन ऑपरेशन सफल होने के बाद उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। उन्होंने बताया कि अब दीपिका की तबीयत पहले से बेहतर है और वह रिकवरी कर रही हैं।

PunjabKesari

ये भी पढ़ें:  श्रीदेवी की मौत कैसे हुई थी? क्रैश डाइट या एक्सीडेंट, पति बोनी कपूर ने खोला राज़

सादगी से मनाई शादी की सालगिरह

सर्जरी से ठीक पहले दीपिका और शोएब ने अपनी शादी की सालगिरह सादगी से मनाई। शोएब ने व्लॉग में बताया कि दोनों ने साथ में रोजा रखा और साथ ही रोजा खोला। दोनों ने मिलकर घर पर खाना बनाया और एक-दूसरे को सालगिरह की शुभकामनाएं दीं। इसके अगले दिन वे अस्पताल के लिए रवाना हो गए थे, जहां दीपिका की सर्जरी होनी थी।

Deepika Kakar ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, कहा- 'बाल की खाल निकालने'...

अब कैसी है तबीयत?

फिलहाल दीपिका की हालत स्थिर है। उन्हें थोड़ा दर्द है, जो सर्जरी के बाद सामान्य माना जाता है। डॉक्टरों की देखरेख में वह आराम कर रही हैं और धीरे-धीरे ठीक हो रही हैं। फैंस लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it