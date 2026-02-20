धमकी के बाद पहली बार परिवार के साथ बाहर निकले  रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण

नारी डेस्क: एक्सटॉर्शन की धमकी के बाद अपने घर की सिक्योरिटी कड़ी करने के कुछ दिनों बाद, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हाल ही में मुंबई में एक इवेंट में अपने पिता और बैडमिंटन लेजेंड प्रकाश पादुकोण के लिए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए शहर में निकले। उनकी फैमिली आउटिंग की तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं। गुरुवार को प्रकाश पादुकोण धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल (DAIS मुंबई) में 'जीत से परे: खेल बच्चों में क्या पैदा करते हैं' टाइटल वाले सेशन में शामिल हुए।



वायरल हो रही एक तस्वीर में रणवीर और दीपिका, अंजू के साथ ऑडियंस में बैठे हैं और सेशन में पूरी तरह से डूबे नजर आए। रणवीर जोश से ताली बजा रहे हैं, वहीं दीपिका सेशन के दौरान एक अटेंडी के सवाल पूछने पर प्यारी सी मुस्कान बिखेर रही हैं। एक और तस्वीर में तीनों एक अटेंडी की ओर ध्यान से देख रहे हैं जो सवाल पूछ रहा है।



एक तस्वीर में दीपिका अपने पिता के साथ स्टेज पर गर्व से पोज़ दे रही हैं, साथ ही सेशन में मौजूद दूसरे मेहमान और अटेंडी भी हैं। सोनम कपूर, जो अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, उन्हें भी स्टेज पर देखा जा सकता है। इस दौरान दीपिका ने सिंपल लेकिन एलिगेंट व्हाइट एथनिक आउटफिट चुना, जबकि रणवीर ब्लैक ट्राउज़र सूट के साथ क्रिस्प व्हाइट टी-शर्ट और ब्लैक ब्लेज़र में डैपर लग रहे थे।



कुछ दिनों पहले कपल ने अपने मुंबई वाले घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। ऐसा कहा जा रहा है कि रणवीर को WhatsApp पर एक धमकी भरा वॉइस नोट मिला था, जिसमें भेजने वाले ने करोड़ों की मांग की थी। इस महीने की शुरुआत में, रणवीर को एक और धमकी मिली थी, इस बार एक ऐसे आदमी से जो बिश्नोई गैंग से जुड़ा होने का दावा कर रहा था। वॉइस नोट में, अनजान आदमी को एक्टर को चेतावनी देते हुए सुना जा सकता है, जिसमें दावा किया गया है कि अगर वह उनकी बात नहीं मानेगा और उनकी बात नहीं मानेगा तो उनके “पूरे स्टाफ” को टारगेट किया जाएगा।

