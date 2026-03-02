10 MARTUESDAY2026 2:57:08 PM
सुबह- सबह जालंधर के दाे नामी स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी

नारी डेस्क: दिल्ली से लेकर पंजाब तक इस समय दहशत का माहौल बना हुआ है। आए दिन किसी ना किसी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। पिछले कुछ महीनों से धमकी मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और हर बार यह अफवाह झूठी ही साबित होती है। अब पंजाब के जालंधर में दो स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले। 
 

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को पुलिस डीएवी स्कूल (पंजाब आर्म्ड पुलिस कैंपस) और रामामंडी स्थित एपीजे स्कूल की शाखा को बम की धमकी वाले ईमेल मिले, जिसके बाद अधिकारियों ने एंटी-सैबोटेज चेकिंग की। पुलिस, फायर ब्रिगेड के अधिकारी, बम स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और एम्बुलेंस स्कूल परिसर में पहुंचे। अफवाहों से बचने और बच्चों में घबराहट न फैलने देने के लिए स्कूलों ने फिलहाल छुट्टी घोषित नहीं की है।
 

यह नई धमकी चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और हरियाणा के स्कूलों में इसी तरह की धमकियों के बाद आई है। सभी धमकियां झूठी निकलीं। 27 फरवरी को, चंडीगढ़ के कई स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे जो झूठी निकलीं। 19 फरवरी को, पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट को बम की धमकी वाला ईमेल मिला, लेकिन कोई संदिग्ध या विस्फोटक सामान नहीं मिला।

