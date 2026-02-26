01 MARSUNDAY2026 10:09:16 PM
Nari

बच्चों की लंबाई तेजी से बढ़ाने के आसान तरीके, अपनाएं ये असरदार उपाय

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Feb, 2026 01:14 PM
बच्चों की लंबाई तेजी से बढ़ाने के आसान तरीके, अपनाएं ये असरदार उपाय

नारी डेस्क : हर माता-पिता की यही चाहत होती है कि उनका बच्चा न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा हो, बल्कि सेहत और लंबाई में भी उम्र के हिसाब से आगे रहे। लेकिन कई बार देखा जाता है कि कुछ बच्चों की हाइट उनकी उम्र के अनुसार नहीं बढ़ पाती, जिससे माता-पिता चिंतित हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बच्चों की लंबाई केवल जेनेटिक कारणों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनकी डाइट, नींद, फिजिकल एक्टिविटी और मानसिक माहौल भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर सही समय पर सही आदतें अपनाई जाएं, तो बच्चे की ग्रोथ को प्राकृतिक रूप से बेहतर किया जा सकता है।

बच्चों की लंबाई क्यों रुक जाती है?

बच्चों की हाइट बढ़ने में रुकावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं, 
जैसे पोषण की कमी
पर्याप्त नींद न लेना
मोबाइल और टीवी का ज्यादा इस्तेमाल
शारीरिक गतिविधि की कमी
तनाव और मानसिक दबाव
गलत पॉश्चर (झुककर बैठना या खड़ा होना)

PunjabKesari

बच्चों की लंबाई बढ़ाने के असरदार तरीके

सही और संतुलित आहार है सबसे जरूरी

बच्चों की लंबाई बढ़ाने में पोषण सबसे अहम भूमिका निभाता है। बच्चों की डाइट में ये चीजें जरूर शामिल करें—
प्रोटीन: अंडा, दाल, चना, सोयाबीन, चिकन
कैल्शियम और विटामिन D: दूध, दही, पनीर
आयरन और मैग्नीशियम: हरी पत्तेदार सब्जियां
होल ग्रेन्स: ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोआ, होल व्हीट
ये पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और मांसपेशियों के विकास में मदद करते हैं।

यें भी पढ़ें : ब्रेन में क्लॉट के 3 खतरनाक संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

 

गहरी नींद से निकलता है ग्रोथ हार्मोन

जब बच्चा गहरी नींद में होता है, तब शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। 
यही हार्मोन लंबाई बढ़ाने में मदद करता है।
बच्चों को रोज 8–10 घंटे की नींद जरूर दिलाएं
सोने का समय तय रखें
मोबाइल और टीवी सोने से पहले बंद करवा दें

PunjabKesari

एक्सरसाइज और आउटडोर गेम्स बेहद जरूरी

शारीरिक गतिविधियां बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं।
तैराकी
साइक्लिंग
बास्केटबॉल
योग और स्ट्रेचिंग
इनसे शरीर लचीला रहता है और रीढ़ की हड्डी सही तरीके से विकसित होती है।

यें भी पढ़ें : इन 5 गलत आदतों से बढ़ता है ब्लड कैंसर का खतरा, जानें बचाव के तरीके

 

सही पॉश्चर से भी बढ़ती है हाइट

बच्चों को हमेशा सीधे बैठने और खड़े होने की आदत डालें। झुककर बैठना या कंधे लटकाकर खड़ा होना लंबाई को प्रभावित करता है।
बैक और शोल्डर एक्सरसाइज करवाएं
पढ़ते समय सही पोजिशन सिखाएं

PunjabKesari

मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम करें

मोबाइल और टीवी का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की शारीरिक गतिविधि कम कर देता है, जिससे ग्रोथ धीमी हो सकती है।
बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें
स्क्रीन टाइम सीमित रखें

मानसिक तनाव से रखें दूर

तनाव और चिंता बच्चों के ग्रोथ हार्मोन को प्रभावित कर सकती है।
बच्चों से खुलकर बात करें
उन पर जरूरत से ज्यादा पढ़ाई या परफॉर्मेंस का दबाव न डालें
पॉजिटिव और खुशहाल माहौल दें

माता-पिता को क्या याद रखना चाहिए?

बच्चों की लंबाई बढ़ना कोई जादू नहीं है। यह एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया है। सही आहार, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और सकारात्मक माहौल से बच्चों की ग्रोथ में स्पष्ट बदलाव देखा जा सकता है।
अगर माता-पिता धैर्य के साथ इन प्राकृतिक तरीकों को अपनाते हैं, तो बच्चे की लंबाई और ओवरऑल हेल्थ दोनों में सुधार संभव है। सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चे को प्यार, सपोर्ट और हेल्दी लाइफस्टाइल दिया जाए।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it