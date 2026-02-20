01 MARSUNDAY2026 9:57:55 PM
कोर्ट का फैसला- Single Mother के बच्चे को पिता का सरनेम लगाने के लिए नहीं कर सकते फोर्स

  Updated: 20 Feb, 2026 04:44 PM
  • Updated: 20 Feb, 2026 04:44 PM
कोर्ट का फैसला- Single Mother के बच्चे को पिता का सरनेम लगाने के लिए नहीं कर सकते फोर्स

नारी डेस्क: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक 12 साल की लड़की की अर्ज़ी पर कहा कि जिसे सिर्फ़ उसकी मां ने पाला है, उसे सिर्फ़ इसलिए अपने पिता का नाम, सरनेम और जाति रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि फॉर्मेट में इसकी ज़रूरत थी। यह बात उसने स्कूल रिकॉर्ड में अपना नाम ठीक करने और जाति की एंट्री 'मराठा' से 'शेड्यूल्ड कास्ट' करने की अर्ज़ी पर कही। हाईकोर्ट का कहना है कि "बच्चे की नागरिक पहचान के लिए एक सिंगल मां को पूरा पेरेंट मानना ​​कोई दान का काम नहीं है; यह संवैधानिक वफ़ादारी है। यह पितृसत्तात्मक मजबूरी से संवैधानिक पसंद की ओर, वंश को किस्मत से सम्मान को अधिकार की ओर ले जाने को दिखाता है।"


 बच्चे की पब्लिक पहचान को लेकर कोर्ट ने कही ये बात

कोर्ट ने आगे कहा- "एक समाज जो डेवलप होने का दावा करता है, वह इस बात पर ज़ोर नहीं दे सकता कि बच्चे की पब्लिक पहचान उसके पिता से जुड़ी हो, जो बच्चे की ज़िंदगी से गायब हो जबकि मां जो बच्चे की परवरिश का पूरा बोझ उठाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सेकेंडरी बनी रहे। राज्य के फॉर्मेट नैतिक फैसले नहीं बनने चाहिए; उन्हें भलाई का सही ज़रिया बनना चाहिए।" पिछले साल स्कूल अधिकारियों ने सेकेंडरी स्कूल कोड का हवाला देते हुए बच्चे की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी और कहा था कि ऐसा सुधार ठीक नहीं है। फिर उसने HC का दरवाज़ा खटखटाया, जिसने लड़की को स्कूल रिकॉर्ड में अपना नाम और जाति बदलने की इजाज़त दे दी।


 बेटी को अकेले संभाल रही है मां

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और एच एस वेनेगांवकर ने 2 फरवरी के फैसले में कहा- "स्कूल रिकॉर्ड कोई प्राइवेट नोट नहीं है यह एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो सालों, इंस्टीट्यूशन और कभी-कभी प्रोफेशनल डोमेन में भी बच्चे के साथ रहता है।" अगर लिव्ड गार्डियनशिप मैटरनल है तो रिकॉर्ड रूटीन के तौर पर पिता की विज़िबिलिटी पर जोर नहीं दे सकता और फिर इसे एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रैलिटी कह सकता है।" HC ने कहा कि बच्चे की मां सिंगल पेरेंट और उसकी नेचुरल गार्डियन है। मां ने बच्चे के पिता पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था। बाद में, वे एक सेटलमेंट पर पहुंचे, और यह तय हुआ कि बेटी मां की परमानेंट कस्टडी में रहेगी।


स्कूल रिकॉर्ड को लेकर बच्चों को किया जाता है परेशान

नाबालिग और उसकी मां दोनों पिटीशनर ने कहा कि ।"स्कूल रिकॉर्ड में पिता का नाम और सरनेम जारी रहने से न सिर्फ़ एक गलती होती है, यह एक बच्चे के लिए एक ऐसी सोशल कमज़ोरी पैदा करता है जिससे बचा जा सकता है, जिसे बड़ा होना है, सीखना है, और समाज में अपनी पहचान बनानी है जो अक्सर नामों को फ़ैमिली हिस्ट्री की पहचान के तौर पर देखते हैं।" जस्टिस वेनेगांवकर के लिखे फ़ैसले में कहा गया- "एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्टर वेलफेयर और गवर्नेंस में मदद के लिए फैक्ट्स रिकॉर्ड करने के लिए होते हैं; उनका मकसद बदले हुए हालात के बावजूद पहचान को फॉसिलाइज़ करना नहीं है..."


 महाराष्ट्र  ने उठाया बड़ा कदम

HC ने कहा कि महाराष्ट्र में, राज्य ने हाल के सालों में, सरकारी डॉक्यूमेंटेशन में पहचान के एक ज़रूरी हिस्से के तौर पर मां की पहचान को इंस्टीट्यूशनल पहचान देने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। इसने 14 मार्च, 2024 के सरकारी प्रस्ताव (GR) का ज़िक्र किया, जिसमें कहा गया है कि स्कूल और दूसरे डॉक्यूमेंट्स सहित सरकारी रिकॉर्ड में मां का नाम ज़रूरी तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। GR में यह भी माना गया है कि जहां कस्टडी मां को दी जाती है जैसे, तलाक के बाद वह कुछ शर्तों के साथ, पिता के नाम की जगह मां का नाम रखकर बच्चे का नाम रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट कर सकती है।

