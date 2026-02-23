01 MARSUNDAY2026 10:05:16 PM
Life Style

जरा संभलिए पेरेंट्स! बच्‍चों को फ्रेंच फ्राइज नहीं, सिगरेट जैसा नुकसान दे रहे हैं आप

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 23 Feb, 2026 03:27 PM
जरा संभलिए पेरेंट्स! बच्‍चों को फ्रेंच फ्राइज नहीं, सिगरेट जैसा नुकसान दे रहे हैं आप

नारी डेस्क:  आजकल बच्चे ही नहीं, बड़े भी फ्रेंच फ्राइज बड़े शौक से खाते हैं। बाहर का फास्ट फूड स्वाद में भले ही लाजवाब लगे, लेकिन सेहत के लिए यह बेहद खतरनाक हो सकता है। खासकर फ्रेंच फ्राइज, जिन्हें बार-बार एक ही तेल में तलकर तैयार किया जाता है, शरीर के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर फ्रेंच फ्राइज इतना नुकसान क्यों पहुंचाते हैं।

बार-बार इस्तेमाल किया गया तेल बनता है जहर

अक्सर सड़क किनारे स्टॉल या फास्ट फूड दुकानों पर जिस तेल में फ्रेंच फ्राइज तले जाते हैं, उसे कई दिनों तक दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। जब एक ही तेल को बार-बार गर्म किया जाता है तो उसमें हानिकारक केमिकल बनने लगते हैं। यह तेल खराब होकर शरीर में जहरीले तत्व पहुंचा सकता है। रिसर्च में पाया गया है कि तले हुए आलू उत्पादों में एल्डिहाइड जैसे हानिकारक तत्व बन सकते हैं, जो सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार, ज्यादा मात्रा में फ्राइड फूड खाना सिगरेट पीने जितना खतरनाक प्रभाव डाल सकता है।

PunjabKesari

क्या सच में सिगरेट जैसा है नुकसान?

विशेषज्ञों के मुताबिक, जब तेल को बार-बार गर्म किया जाता है तो उसमें ऐसे तत्व पैदा होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि तले हुए आलू उत्पादों में मौजूद हानिकारक केमिकल्स की मात्रा काफी ज्यादा हो सकती है। हालांकि फ्रेंच फ्राइज खाना सीधे सिगरेट पीने के बराबर नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह जरूर सच है कि रोजाना या अधिक मात्रा में इसका सेवन शरीर पर गंभीर असर डाल सकता है।

फ्रेंच फ्राइज खाने के बड़े नुकसान

अगर आप नियमित रूप से फ्रेंच फ्राइज खाते हैं तो इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं

मोटापा बढ़ना: फ्रेंच फ्राइज में हाई कैलोरी और सैचुरेटेड फैट होता है, जो तेजी से वजन बढ़ाता है।

ये भी पढ़ें:  ये लक्षण दिखें तो बढ़ रहा है थायरॉयड, तुरंत कराएं जांच

 टाइप 2 डायबिटीज का खतरा: ज्यादा तला-भुना और हाई कार्ब फूड ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित करता है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है।

 दिल की बीमारी: अधिक नमक और खराब फैट दिल की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं।

कैंसर का जोखिम: तले हुए आलू में एक्रिलामाइड नामक केमिकल बन सकता है, जो लंबे समय में कैंसर के खतरे से जुड़ा माना जाता है।

पाचन समस्याएं: ज्यादा ऑयली खाना पेट फूलना, गैस और एसिडिटी जैसी दिक्कतें पैदा कर सकता है।

PunjabKesari

 मानसिक स्वास्थ्य पर असर: कुछ शोध बताते हैं कि ज्यादा फ्राइड फूड खाने से डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ सकता है।

बच्चों के लिए क्यों ज्यादा खतरनाक?

बच्चों का शरीर अभी विकास की अवस्था में होता है। ज्यादा नमक, तेल और प्रोसेस्ड फूड उनके मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। कम उम्र में ही जंक फूड की आदत आगे चलकर मोटापा और लाइफस्टाइल बीमारियों का कारण बन सकती है।

क्या करें अगर फ्रेंच फ्राइज खाने का मन हो?

पूरी तरह से रोकना मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप कुछ बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। घर पर ताजा तेल में सीमित मात्रा में बनाएं। डीप फ्राई की जगह बेक्ड या एयर फ्राइड विकल्प अपनाएं। उबले या हल्के तले आलू का सेवन करें।

हफ्ते में एक बार से ज्यादा न खाएं

फ्रेंच फ्राइज स्वाद में भले ही लाजवाब हों, लेकिन सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, खासकर जब उन्हें बार-बार इस्तेमाल किए गए तेल में तला जाता है। इसलिए बच्चों और परिवार की सेहत को ध्यान में रखते हुए जंक फूड का सेवन सीमित रखें।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it