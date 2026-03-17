दिव्यांका और विवेक के घर आने वाली है खुशियांं, शादी के 10 साल बाद बनेंगे पेरेंट्स

नारी डेस्क: दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया टीवी के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं। दिव्यांका और विवेक की मुलाक़ात उनके हिट टीवी सीरियल 'ये है मोहब्बतें' के सेट पर हुई थी। इस कपल ने 8 जुलाई, 2016 को शादी की थी तब से इनके चाहने वालों को खुशखबरी का इंतजार था। अब खबर है कि शादी के 10 साल बाद कपल अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। इस खबर को सुनकर फैंस बेहद खुश हैं।



दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया का प्यार 'ये है मोहब्बतें' के सेट पर धीरे-धीरे और मज़बूती से परवान चढ़ा। 'द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार शादी के एक दशक बाद कपल पहली बार माता-पिता बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनके करीबी एक सूत्र के बताया कि परिवार वालों ने तो नन्हे मेहमान के आने से जुड़ी सभी तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं। दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने अपनी पर्सनल ज़िंदगी को पूरी तरह से प्राइवेट रखा है। उनके करीबी लोगों ने बताया कि यह जोड़ा इस समय अपने प्रियजनों के साथ इस खास दौर का बहुत ही निजी तरीके से आनंद ले रहा है।



रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया है कि दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया जल्द ही एक बेबी शावर सेरेमनी का आयोजन करेंगे। इस जोड़े के लिए बेबी शावर बहुत ही निजी होगा, और इसमें टीवी जगत से उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही दिव्यांका की प्रेग्नेंसी की खबर का जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा होंगे। अभी तक न तो दिव्यांका त्रिपाठी और न ही विवेक दहिया ने अपने पहले बच्चे के आने के बारे में कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन दिया है। दिव्यांका और विवेक की शादी इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली शादियों में से एक थी।