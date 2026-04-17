जब विवेक दहिया ने महसूस की बच्चे की जोरदार किक, दिव्यांका त्रिपाठी ने शेयर किया किस्सा

नारी डेस्क: टेलीविजन सुपरस्टार दिव्यांका त्रिपाठी दहिया ने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी के सफर का एक मजेदार किस्सा शेयर किया, और अपने फैंस को होने वाले पापा और पति विवेक दहिया के साथ आधी रात के एक खास अनुभव की झलक दिखाई। अपनी गोद भराई की रस्म के YouTube व्लॉग में, दिव्यांका ने बताया कि एक रात, आधी रात के आस-पास उन्हें बच्चे की जोरदार किक महसूस होने लगी।



बच्चे की तेज और लगातार हलचल से हैरान होकर, उन्होंने तुरंत विवेक को जगाया और जब वह गहरी नींद में सो रहे थे, तो उनका हाथ अपने पेट पर रख दिया। जैसे ही विवेक ने बच्चे की ज़ोरदार किक महसूस की, वह जाग गए वह बच्चे की हलचल की तेज़ी और लगातार होने वाली एक्टिविटी को देखकर हैरान और खुश, दोनों थे। इस पल पर रिएक्ट करते हुए, विवेक ने मजाकिया अंदाज में इसे पेट के अंदर चल रही 'लेट-नाइट पार्टी' बताया। बात को और मज़ेदार बनाते हुए, विवेक ने कहा कि उन्हें असल में तब ज़्यादा मज़ा आता है जब वह दिव्यांका के पेट पर हाथ रखते हैं और बच्चा अचानक किक मारना बंद करके शांत हो जाता है।



विव्यांका विवेक की इस बात से हैरान होकर उनसे पूछती हैं कि जब वह पेट पर हाथ रखते हैं, तो वह बच्चे के शांत होने के बजाय उसके एक्टिव रहने को क्यों नहीं पसंद करते? हल्के-फुल्के अंदाज़ में जवाब देते हुए, विवेक ने मज़ाक में कहा- "थोड़ा डर का माहौल बना रहना चाहिए," जिसका मतलब था कि बच्चे को शुरू से ही अपने पिता (विवेक) से थोड़ा डर लगना चाहिए। यह सुनकर दिव्यांका ज़ोर से हंस पड़ीं। जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया माता-पिता बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इस साल जून में अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगे। शादी के 10 साल बाद यह इस कपल का पहला बच्चा होगा। इस कपल ने गुड़ी पड़वा के मौके पर एक जॉइंट पोस्ट के ज़रिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह खुशखबरी शेयर की।