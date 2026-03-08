रजत दलाल ने अनुराग डोभाल को सलाह दी: ‘जान देना कोई हल नहीं, खुशियों को देखें’

नारी डेस्क: ‘बिग बॉस सीजन 17’ के कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल हाल ही में मानसिक तनाव के कारण गंभीर स्थिति में पहुंचे। इस घटना के बाद उन्हें ICU में भर्ती कराया गया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिनमें रजत दलाल भी शामिल हैं। रजत ने इंस्टाग्राम स्टोरी में वीडियो शेयर करते हुए अनुराग को समझाया कि जीवन की किसी भी कठिनाई का समाधान होता है और अपनी जान लेना सही रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा “हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें होती हैं। इसका सामना करना सीखें।” “अपने परिवार और दोस्तों से मदद लें, बातचीत करें, समस्याओं का हल खोजें।”
आने वाले खुशियों के पल
रजत ने अनुराग को याद दिलाया कि वह जल्द ही पिता बनने वाले हैं। उन्होंने कहा “तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। यह जीवन का बहुत खास और खुशियों वाला पल है। परेशानियों का समाधान हमेशा होता है।”
निजी मुद्दों को समझदारी से हल करना
रजत ने आगे कहा कि अपनी समस्याओं को सार्वजनिक रूप से दिखाने की बजाय भरोसेमंद दोस्तों या परिवार के साथ साझा करना बेहतर होता है। इससे समाधान जल्दी और सुरक्षित तरीके से मिल सकता है। रजत दलाल का संदेश साफ है – जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। तनाव या मुश्किलों में हमेशा भरोसेमंद लोगों से मदद लेना और सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देना ही सबसे सुरक्षित और सही तरीका है।