रजत दलाल ने अनुराग डोभाल को सलाह दी: ‘जान देना कोई हल नहीं, खुशियों को देखें’

नारी डेस्क: ‘बिग बॉस सीजन 17’ के कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल हाल ही में मानसिक तनाव के कारण गंभीर स्थिति में पहुंचे। इस घटना के बाद उन्हें ICU में भर्ती कराया गया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिनमें रजत दलाल भी शामिल हैं। रजत ने इंस्टाग्राम स्टोरी में वीडियो शेयर करते हुए अनुराग को समझाया कि जीवन की किसी भी कठिनाई का समाधान होता है और अपनी जान लेना सही रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा “हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें होती हैं। इसका सामना करना सीखें।” “अपने परिवार और दोस्तों से मदद लें, बातचीत करें, समस्याओं का हल खोजें।”

'मेरी मौत के जिम्मेदार...,' आखिरी वीडियो में फूट-फूटकर रोए अनुराग डोभाल!

- पॉपुलर यूट्यूबर और "बिग बॉस 17" फेम अनुराग डोभाल (UK07 राइडर) इस समय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक गंभीर संकट और विवाद में फंसे हुए हैं। 5 मार्च, 2026 की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने सोशल मीडिया पर… pic.twitter.com/8Owr32038k — Nedrick News (@nedricknews) March 5, 2026

आने वाले खुशियों के पल

रजत ने अनुराग को याद दिलाया कि वह जल्द ही पिता बनने वाले हैं। उन्होंने कहा “तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। यह जीवन का बहुत खास और खुशियों वाला पल है। परेशानियों का समाधान हमेशा होता है।”

नाम अनुराग धोभाल ने कुछ समय पहले ही शादी की थी,



आरोप है की इंटर कास्ट मैरिज के बाद उसकी माँ और परिवार ने कथित तौर पर उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया,



उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर दी थी ताकि तलाक होने पर उसे एलिमनी न देनी पड़े,



लेकिन जब उसे अपने कमाए हुए पैसे की… pic.twitter.com/jp0SvySSVA — Talkwaj!dkhan (@xwjdkhan) March 7, 2026

निजी मुद्दों को समझदारी से हल करना

रजत ने आगे कहा कि अपनी समस्याओं को सार्वजनिक रूप से दिखाने की बजाय भरोसेमंद दोस्तों या परिवार के साथ साझा करना बेहतर होता है। इससे समाधान जल्दी और सुरक्षित तरीके से मिल सकता है। रजत दलाल का संदेश साफ है – जीवन की कठिनाइयों में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। तनाव या मुश्किलों में हमेशा भरोसेमंद लोगों से मदद लेना और सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देना ही सबसे सुरक्षित और सही तरीका है।