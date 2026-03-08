10 MARTUESDAY2026 2:59:59 PM
महिला दिवस स्पेशल: आइए अपने लड़कों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं

  08 Mar, 2026
नारी डेस्क: हर साल International Women's Day (8 मार्च)  हमें यह याद दिलाता है कि महिलाओं का सम्मान, समानता और सुरक्षा समाज की जिम्मेदारी है। ऐसे में हर माता- पिता को चाहिए कि वह अपने बेटों को बचपन से ही सही संस्कार देना शुरू कर दें , ताकि वे बड़े होकर महिलाओं का सम्मान करना सीखें।

 बचपन से ही सम्मान का महत्व समझाएं

बच्चों को बताएं कि हर महिला चाहे वह मां, बहन, दोस्त या सहकर्मी होसम्मान की हकदार है। उन्हें सिखाएं कि किसी के साथ अपमानजनक भाषा या व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। अगर पिता और परिवार के पुरुष महिलाओ का सम्मान करते हैं, तो बच्चे भी वही आदत अपनाते हैं।


 समानता का भाव सिखाएं

बेटों को यह समझाएं कि लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं। घर के काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्हें यह सिखाएं कि किसी भी महिला की भावनाओं और कठिनाइयों को समझना जरूरी है। इससे उनमें संवेदनशीलता और सम्मान की भावना बढ़ती है। 

 गलत व्यवहार पर तुरंत समझाएं

अगर बच्चा किसी लड़की का मजाक उड़ाता है या गलत टिप्पणी करता है, तो उसे तुरंत समझाएं कि यह गलत है और ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। बेटों को महान महिलाओं की कहानियां सुनाएं, जैसे  Kalpana Chawla, Mary Kom और Indira Gandhi ताकि वे समझें कि महिलाएं हर क्षेत्र में सफल हो सकती हैं। 


बच्चों को सही मूल्य समझाएं 

बेटों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाना केवल एक दिन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह रोज़ की परवरिश का हिस्सा होना चाहिए। जब हम अपने बच्चों को सही मूल्य देंगे, तभी समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनेगा।महिला दिवस का असली संदेश यही है – सम्मान, समानता और संवेदनशीलता।
 

