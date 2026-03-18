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कुलदीप यादव के रिसेप्शन में पहुंचे Yogi Adityanath, दुल्हन के संस्कारी अंदाज ने जीता दिल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 18 Mar, 2026 10:32 AM
कुलदीप यादव के रिसेप्शन में पहुंचे Yogi Adityanath, दुल्हन के संस्कारी अंदाज ने जीता दिल

नारी डेस्क:  भारतीय क्रिकेटर Kuldeep Yadav ने 14 मार्च को मसूरी में वंशिका चड्ढा के साथ शादी की। इस शादी में सिर्फ परिवार और करीबी लोग शामिल हुए थे। शादी के तीन दिन बाद, 17 मार्च को लखनऊ के “द सेंट्रम होटल” में उनका भव्य रिसेप्शन आयोजित किया गया, जिसमें कई बड़े लोग शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath भी इस मौके पर पहुंचे और नए जोड़े को आशीर्वाद दिया।

रिसेप्शन में दिखी संस्कारों की झलक

रिसेप्शन के दौरान कुलदीप यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं उनकी पत्नी वंशिका चड्ढा ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। उनका यह संस्कारी अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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दुल्हन का खूबसूरत और क्लासी लुक

वंशिका चड्ढा ने रिसेप्शन में आइवरी (हल्के क्रीम रंग) की साड़ी पहनी, जो बहुत ही एलिगेंट और रॉयल लग रही थी। साड़ी के बॉर्डर पर भारी कढ़ाई (एम्ब्रॉयडरी) की गई थी। सिल्वर जरी और छोटे-छोटे फूलों (बूटियों) का काम इसमें चमक जोड़ रहा था। पल्लू को उन्होंने बहुत ग्रेसफुल तरीके से कैरी किया। इसके साथ उन्होंने उसी रंग का ब्लाउज पहना, जिसमें बारीक कढ़ाई थी। यह उनके पूरे लुक को और भी शानदार बना रहा था।

जूलरी और मेकअप

वंशिका ने अपने लुक को सिंपल लेकिन ट्रेडिशनल रखा

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मांग में सिंदूर

गले में मंगलसूत्र

हाथों में लाल चूड़ा

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रूबी का चोकर नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स

बालों को उन्होंने स्लीक बन में बांधा और उसमें गजरा लगाया। मेकअप भी हल्का और नैचुरल रखा, जिससे उनका लुक और निखर गया।

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कुलदीप यादव का डैशिंग अंदाज

कुलदीप यादव रिसेप्शन में ऑल-ब्लैक आउटफिट में नजर आए। ब्लैक ब्लेजर पर गोल्डन ब्रोच लगे थे ब्लैक पैंट और फॉर्मल शूज के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया।उनका यह स्टाइल वंशिका के लुक के साथ बहुत अच्छा लग रहा था।

आप भी ले सकते हैं स्टाइल टिप्स

अगर आप भी ऐसे खास मौके के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रख सकते हैं हल्के और गहरे रंग का कॉम्बिनेशन चुनें। अगर एक का आउटफिट हैवी है, तो दूसरे का सिंपल रखें। ज्यादा जूलरी पहनने से बचें, स्टेटमेंट पीस चुनें। हेयरस्टाइल को साफ और सादा रखें। इस तरह कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा का रिसेप्शन न सिर्फ भव्य रहा, बल्कि उनके ट्रेडिशनल और क्लासी लुक ने भी लोगों का दिल जीत लिया।   

 

 

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