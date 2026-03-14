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डिलीवरी के बाद ये 6 बड़ी समस्याएं महिलाओं को कर सकती हैं परेशान

  • Edited By Monika,
  • Updated: 14 Mar, 2026 06:13 PM
डिलीवरी के बाद ये 6 बड़ी समस्याएं महिलाओं को कर सकती हैं परेशान

नारी डेस्क : मां बनना हर महिला के जीवन का एक खास और भावनात्मक अनुभव होता है। लेकिन गर्भावस्था से लेकर प्रसव तक शरीर कई शारीरिक और हार्मोनल बदलावों से गुजरता है। American Pregnancy Association के अनुसार डिलीवरी के बाद महिलाओं को कई तरह की शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे ब्रेस्ट में सूजन, प्राइवेट पार्ट में दर्द, वजन बढ़ना और बाल झड़ना आदि। ऐसे में इन समस्याओं को समझना और सही तरीके से मैनेज करना नई मां के लिए बेहद जरूरी होता है। आइए जानते हैं डिलीवरी के बाद होने वाली आम समस्याओं और उनसे राहत पाने के उपायों के बारे में।

ब्रेस्ट में दर्द या सूजन

डिलीवरी के बाद जब स्तनों में दूध बनने की प्रक्रिया शुरू होती है तो ब्रेस्ट भारी, संवेदनशील और सूजे हुए महसूस हो सकते हैं। अगर इस दौरान बच्चे को सही तरीके से स्तनपान नहीं कराया जाए तो स्तनों में दूध जमा हो सकता है, जिससे दर्द और सूजन बढ़ सकती है।

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कैसे करें मैनेज
सही तरीके से स्तनपान कराने के लिए डॉक्टर या लैक्टेशन एक्सपर्ट से सलाह लें।
अच्छी क्वालिटी की लैक्टेशन सपोर्ट ब्रा पहनें।
बच्चे को नियमित अंतराल पर दूध पिलाएं।
जरूरत पड़ने पर ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करें।

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प्राइवेट पार्ट में दर्द और पेरिनियल एरिया में जलन

डिलीवरी के दौरान कई बार योनि में हल्का फटाव या टांके लग सकते हैं। इसे Episiotomy कहा जाता है। इसके कारण बैठने, चलने या टॉयलेट जाने में दर्द और असहजता हो सकती है।

राहत पाने के उपाय
गुनगुने पानी से स्नान करें।
डॉक्टर की सलाह से दर्द निवारक दवाएं लें।
पेरिनियम एरिया को साफ रखें और गर्म पानी से धोएं।
अगर समस्या लंबे समय तक रहे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

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ब्लैडर कंट्रोल की समस्या

डिलीवरी के बाद कुछ महिलाओं को खांसने, छींकने या हंसने पर यूरिन लीक होने की समस्या हो सकती है। ऐसा पेल्विक मसल्स कमजोर होने के कारण होता है।

क्या करें
पेल्विक फ्लोर मजबूत करने के लिए Kegel Exercise करें।
स्वस्थ वजन बनाए रखें।
डाइट में फाइबर युक्त भोजन शामिल करें।
चाय, कॉफी और बहुत मसालेदार चीजें कम खाएं।

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बाल झड़ना (हेयर लॉस)

डिलीवरी के बाद हार्मोनल बदलाव की वजह से कई महिलाओं को बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रेग्नेंसी के दौरान बाल घने हो जाते हैं, लेकिन प्रसव के बाद कुछ महीनों तक हेयर फॉल बढ़ सकता है।

क्या करें
बालों को बहुत कसकर न बांधें।
ब्लो ड्रायर या हीट स्टाइलिंग का कम इस्तेमाल करें।
संतुलित और पोषक आहार लें।

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बेजान त्वचा

प्रसव के बाद कई महिलाओं की त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। यह भी हार्मोनल बदलाव और थकान की वजह से हो सकता है।

स्किन केयर टिप्स
हल्के क्लींजर और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें।
धूप में निकलते समय सनस्क्रीन लगाएं।
शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं।

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लटकता पेट और बढ़ता वजन

डिलीवरी के बाद वजन बढ़ना और पेट का ढीलापन नई मांओं के लिए आम समस्या होती है।
वजन कंट्रोल करने के उपाय
संतुलित और पौष्टिक डाइट लें।
डॉक्टर की सलाह के बाद नियमित एक्सरसाइज शुरू करें।
कोर मजबूत करने के लिए प्लैंक और क्रंचेस जैसे व्यायाम करें।
मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेना जारी रखें।

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डिलीवरी के बाद शरीर को सामान्य होने में समय लगता है। इसलिए नई मांओं को खुद का खास ध्यान रखना चाहिए। सही खान-पान, आराम और डॉक्टर की सलाह से इन समस्याओं को आसानी से मैनेज किया जा सकता है।
 

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