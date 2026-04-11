प्रेग्नेंसी में बार-बार पेशाब आना: सामान्य बात है या बड़ी पेरशानी की निशानी?

नारी डेस्क: प्रेग्नेंसी का समय हर महिला के लिए खास होता है, लेकिन इस दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव भी आते हैं। इन्हीं बदलावों में से एक आम समस्या है बार-बार पेशाब आना। कई महिलाओं को यह समझ नहीं आता कि यह सामान्य है या किसी गंभीर परेशानी का संकेत। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। प्रेग्नेंसी में बार-बार पेशाब क्यों आता है गर्भावस्था के दौरान शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं। खासकर hCG हार्मोन बढ़ने से किडनी में ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, जिससे ज्यादा यूरिन बनने लगता है। इसके साथ ही जैसे-जैसे गर्भाशय (uterus) का आकार बढ़ता है, वह ब्लैडर पर दबाव डालता है। इससे बार-बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है।

शरीर में फ्लूइड बढ़ना भी एक कारण

प्रेग्नेंसी में शरीर ज्यादा मात्रा में पानी और फ्लूइड स्टोर करता है। यह फ्लूइड दिनभर जमा होता रहता है और रात के समय ब्लड में वापस आ जाता है। इसी वजह से रात में बार-बार पेशाब आने की समस्या बढ़ जाती है और नींद भी प्रभावित हो सकती है।

क्या यह स्थिति सामान्य है?

ज्यादातर मामलों में प्रेग्नेंसी के दौरान बार-बार पेशाब आना पूरी तरह सामान्य माना जाता है। यह शरीर के प्राकृतिक बदलावों का हिस्सा होता है और अक्सर किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता। लेकिन अगर इसके साथ कुछ असामान्य लक्षण दिखें, तो सावधानी जरूरी है।

किन लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है?

अगर पेशाब के साथ ये समस्याएं हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए

पेशाब में जलन या दर्द

बदबू या गहरा रंग

बुखार

पेट के निचले हिस्से में दर्द

ये लक्षण यूरिन इंफेक्शन (UTI) का संकेत हो सकते हैं, जो मां और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

क्या पानी कम पीना सही है?

कुछ महिलाएं इस समस्या से बचने के लिए पानी कम पीने लगती हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। इससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है।

इसके बजाय कुछ आसान सावधानियां अपनाई जा सकती हैं

कैफीन वाली चीजों से दूरी रखें

रात में सोने से पहले कम पानी पिएं

ब्लैडर को पूरी तरह खाली करें

प्रेग्नेंसी के अलग-अलग स्टेज में असर

पहली तिमाही: हार्मोनल बदलाव के कारण बार-बार पेशाब आता है

दूसरी तिमाही: थोड़ी राहत मिल सकती है

तीसरी तिमाही: बच्चे का दबाव बढ़ने से समस्या फिर बढ़ जाती है

डिलीवरी के बाद क्या होता है?

ज्यादातर महिलाओं में डिलीवरी के बाद यह समस्या धीरे-धीरे कम हो जाती है और कुछ महीनों में सामान्य स्थिति लौट आती है। अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। प्रेग्नेंसी में बार-बार पेशाब आना अधिकतर मामलों में सामान्य होता है और चिंता की बात नहीं होती। लेकिन अगर इसके साथ कोई असामान्य लक्षण दिखाई दें, तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करें। सही देखभाल और सावधानी से इस स्थिति को आसानी से मैनेज किया जा सकता है।

